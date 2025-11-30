Boca sufrió, pero superó a Argentinos y es semifinalista

Ayrton Costa anotó el gol de la victoria para Boca, que jugará semifinales.

Por los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Boca Juniors recibió a Argentinos Juniors. El estadio Alberto J. Armando fue escenario del duelo de eliminación directa que contó con el arbitraje de Fernando Echenique, acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

Nota en desarrollo.

Con la victoria, Boca avanzó a las semifinales, en las que enfrentará al vencedor entre Racing y Tigre, que se enfrentarán este lunes desde las 21.30. Pase quien pase, el Xeneize será anfitrión del encuentro.

-SÍNTESIS-

Boca Juniors 1-0 Argentinos Juniors.



Gol:

5’PT: Ayrton Costa.



Formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.



Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel.

DT: Nicolás Diez.



Cambios:

18’ST: ingresó Tomás Belmonte por Milton Giménez (BOC).

18’ST: ingresó Edinson Cavani por Miguel Merentiel (BOC).

19’ST: ingresó Lautaro Giaccone por Nicolás Oroz (ARG).

27’ST: ingresó Kevin Zenón por Carlos Palacios (BOC).

32’ST: ingresó Lautaro Ovando por Sebastián Prieto (ARG).

35’ST: ingresó Rodrigo Battaglia por Milton Delgado (BOC).

35’ST: ingresó Brian Aguirre por Exequiel Zeballos (BOC).

44’ST: ingresó Manuel Brondo por Hernán López Muñoz (ARG).



Amonestados:

33’PT: Leandro Paredes (BOC).

43’PT: Erik Godoy (ARG).

43’PT: Exequiel Zeballos (BOC).

50’PT: Nicolás Oroz (ARG).

6’ST: Lautaro Di Lollo (BOC).

28’ST: Milton Delgado (BOC).

44’ST: Tomás Belmonte (BOC).



Árbitro: Fernando Echenique. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Alberto J. Armando.