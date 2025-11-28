Una charla abrirá el ciclo "Cocina entrerriana con historia" en el Museo Casa de Gobierno

La actividad que abrirá el ciclo se realizará el lunes 1 de diciembre a las 19, en la Sala Multimedia del Museo Casa de Gobierno, ubicado en México 200-298 de Paraná. La charla, titulada "El legado de la cultura Chaná", estará a cargo de los chefs Susana Sidoruk y Quique Molina, del espacio gastronómico "La Q Cocina".

El ciclo busca celebrar las raíces de la provincia a través de la cocina y de la tradición gastronómica que se transmite entre generaciones. Con ese propósito, esta primera charla se centrará en la herencia cultural del pueblo Chaná y en los elementos que aún se mantienen en la mesa regional. La propuesta apunta a vincular la historia con la práctica culinaria, como una manera de relacionar los conocimientos ancestrales con las nuevas formas del quehacer gastronómico.

Los responsables de la actividad, Sidoruk y Molina, integran "La Q Cocina", un proyecto dedicado a la puesta en valor de productos locales y recetas que forman parte del patrimonio culinario entrerriano. Como ellos mismos definen al emprendimiento, se trata de "recuperar las recetas ancestrales y productos estacionales".

La actividad será de acceso libre y gratuito.