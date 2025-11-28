Un yate se incendió y quedó destruido en el río Paraná cerca de Villa Urquiza

Una embarcación se incendió este viernes por la tarde en aguas del río Paraná, en la zona ubicada antes del ingreso a Villa Urquiza. Esta tarde trascendieron imágenes del siniestro, donde se observa una densa columna de humo negro elevándose desde la embarcación mientras avanzaba el fuego sobre toda su estructura.

Según se indicó, un arenero que navegaba por la zona intentó acercarse para colaborar y apagar las llamas, pero el esfuerzo resultó imposible debido a la magnitud del incendio.

De acuerdo con la información recabada, no hubo personas heridas. Las pérdidas fueron solamente materiales, ya que el yate quedó completamente destruido por el fuego.

Las causas del incendio aún no fueron establecidas.

Fuente: El Once.