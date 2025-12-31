Rompiendo Espejos abrirá el año con un show en Tribus Club de Arte

La banda Rompiendo Espejos, tributo a Callejeros, se presentará el sábado 10 de enero a las 21 en Tribus Club de Arte, ubicado en República de Siria 3572, en la ciudad de Santa Fe, en lo que será su primer show del año y una nueva oportunidad de encuentro con el público local. El recital contará con la participación de Skamas como banda invitada y tendrá como objetivo continuar difundiendo el repertorio de Callejeros en un formato de homenaje.

El espectáculo se desarrollará en uno de los espacios culturales más activos de la ciudad, que en los últimos años se convertió en un punto de referencia para la música en vivo y las propuestas vinculadas al rock.

Rompiendo Espejos es una banda santafesina nacida en 2012, surgida en un contexto marcado por la memoria y el reclamo de justicia tras la tragedia de Cromañón, ocurrida un 30 de diciembre de 2004. Sus primeras presentaciones tuvieron lugar en marchas y actividades públicas vinculadas al pedido de justicia y a la libertad de los integrantes de Callejeros, algo que les permitió construir desde el inicio un vínculo con el público y con la historia que rodea a la banda homenajeada. Con el correr de los años, el proyecto fue tomando mayor repercusión, presentándose en distintos escenarios del país y llegando incluso a compartir shows con integrantes de Callejeros, un hecho que marcó un reconocimiento dentro del circuito musical y rockero.

La formación actual de Rompiendo Espejos está integrada por Alan Decoud en batería, Leonel Quiroga en guitarra, Juan José Mulé en bajo, Matías Allende en guitarra, Rodrigo Clavell en saxo, José Iribas en percusión, Julio Giarratana en saxo y Nicolás Frabotta en trompeta.

Además de continuar con el tributo en distintas salas del país, Rompiendo Espejos atraviesa una etapa de proyección hacia nuevos desafíos. Según adelantaron desde su propio entorno, el grupo se encuentra planificando el lanzamiento de material propio, con la intención de presentarlo en vivo y sumarlo a su recorrido artístico.

