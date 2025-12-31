Lisandro Martínez, sin pelos en la lengua: "Hay que ser más inteligentes"

Lisandro Martínez de a poco va recuperando el ritmo tras la dura lesión en una de sus rodillas.

Manchester United no pudo finalizar el 2025 con victoria y apenas empató 1-1 ante Wolverhampton Wanderers por la fecha 19 de la Premier League. El resultado que dejó malas sensaciones en los locales y llevó a la autocrítica de Lisandro Martínez, que fue titular. El argentino estuvo desde el inicio en la zaga ante los Wolves y volvió a sumar 90 minutos luego de su grave lesión de rodilla.

Tras el partido, Martínez habló en exclusiva con SportsCenter y no le huyó a la autocrítica, reconociendo que faltó inteligencia para defender en la última pelota del primer tiempo, que terminó en gol de Wolverhampton.

“Ser más inteligentes, manejar los últimos minutos del primer tiempo, ya terminaba, el central de Wolverhampton queda solo y empata el partido. Pasa más por ser un poco más inteligente y controlar mejor el partido”, comentó el argentino.

Sobre su regreso a las canchas en las últimas semanas, analizó: “Esperaba que me costara mucho más porque era una lesión muy grave, gente con experiencia me ha aconsejado, pero creo que manejamos bien los minutos, no nos volvimos locos. Hoy la verdad bien, 90 minutos, a seguir sumando y en lo personal me siento excelente”.

Por otro lado, fue consultado por la Finalissima ante España y lo que se viene para Argentina: “Nosotros tenemos que seguir con la humildad de siempre, no tenemos que subestimar a nadie, nunca lo hicimos”.

Y cerró: “El mensaje es ir siempre con la misma humildad y tranquilidad… ya habían avisado que se juega en marzo la Finalissima, tenemos que ir paso a paso y pensar primero en eso antes del Mundial”.