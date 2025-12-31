Conflicto con OSER: cirujanos advierten que podrían verse afectadas las prácticas quirúrgicas en Paraná

La Asociación de Cirujanos de Paraná advirtió que las prácticas quirúrgicas vinculadas a la Obra Social de Entre Ríos (OSER), ex IOSPER, podrían verse seriamente afectadas como consecuencia de un conflicto institucional que atribuyen a decisiones y omisiones de la actual conducción del organismo, intervenido por el Gobierno provincial.

Según el comunicado difundido este martes, la situación se volvió “económicamente insostenible” para los profesionales, luego de varios meses sin un marco contractual vigente y con atrasos significativos en el pago de honorarios. En ese contexto, señalaron que la continuidad de la atención quirúrgica se encuentra en riesgo.

Desde la entidad explicaron que la obra social denunció de manera unilateral el convenio que regulaba la relación con los cirujanos. A pesar de ello, y “en resguardo del derecho a la salud de los pacientes”, las prácticas continuaron realizándose durante un período prolongado sin contrato, sosteniendo la atención por un compromiso ético con la comunidad.

No obstante, advirtieron que la falta de acuerdo se vio agravada por un atraso de hasta cuatro meses en los pagos. El último desembolso, precisaron, corresponde apenas al 50% de los honorarios de agosto de 2025. A ello se suma —según denunciaron— la imposibilidad de prever futuros pagos, debido a la irregularidad en los montos percibidos y facturados.

El comunicado también da cuenta de otros factores que profundizan el conflicto: la falta de avances en las instancias de diálogo con las autoridades de OSER, demoras críticas en las autorizaciones de prácticas, y retrasos en la provisión de materiales quirúrgicos específicos. Esta última situación, remarcaron, impide la realización de cirugías complejas y compromete tanto la seguridad del acto médico como la calidad asistencial.

Los cirujanos subrayaron que la eventual afectación de las prácticas no responde a intereses corporativos, sino a la imposibilidad de continuar trabajando “en condiciones mínimas, éticas y seguras”, luego de meses de incumplimientos por parte de la obra social.

El conflicto se inscribe en un escenario más amplio de tensiones dentro de OSER desde su intervención por parte del Gobierno de Entre Ríos. Semanas atrás, asociaciones de kinesiólogos habían realizado planteos públicos en un sentido similar, denunciando recortes y demoras en los pagos, lo que expuso un malestar creciente entre distintos prestadores del sistema.

Pese a la gravedad del cuadro, desde la Asociación de Cirujanos manifestaron su “plena disposición al diálogo inmediato y responsable”, con el objetivo de restablecer la atención quirúrgica habitual en beneficio de los afiliados y de la comunidad en general.