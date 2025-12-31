Entidades deportivas podrán preinscribirse para integrar el patio gastronómico de la Fiesta Nacional del Mate

Las entidades deportivas de la ciudad de Paraná interesadas en participar del patio gastronómico de la próxima Fiesta Nacional del Mate podrán realizar hasta el viernes 2 de enero de 2026 una preinscripción informativa con el objetivo de organizar la participación institucional en el evento que se desarrollará los días 6 y 7 de febrero de 2026. La convocatoria, impulsada por el Municipio de Paraná a través de la Subsecretaría de Deportes, busca conocer la demanda real de clubes y asociaciones civiles que desean formar parte del espacio gastronómico, ordenar el dispositivo general del festival y fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado local y las organizaciones deportivas, en el marco de una de las celebraciones más multitudinarias de la ciudad.

Desde el gobierno municipal destacaron que esta iniciativa se inscribe en una política sostenida de articulación con las entidades de base, entendiendo el rol social, comunitario y formativo que cumplen los clubes en los barrios. En ese sentido, el jefe de Gabinete, Santiago Halle, señaló que la participación en la Fiesta Nacional del Mate representa una oportunidad concreta para fortalecer los recursos de las instituciones deportivas de Paraná. Según expresó, desde la gestión se viene trabajando de manera continua con organizaciones y asociaciones civiles, y este tipo de acciones permiten acompañar a los clubes en su desarrollo, teniendo en cuenta la importancia que tienen como espacios de contención, inclusión y promoción del deporte en la ciudad.

La modalidad definida para esta edición contempla una instancia inicial de preinscripción que tendrá carácter exclusivamente informativo. El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, explicó que la decisión de implementar este mecanismo responde a la alta demanda registrada en la edición anterior, donde el interés por participar superó ampliamente la cantidad de espacios disponibles. Por eso, se indicó que la preinscripción permitirá contar con un parámetro claro sobre la cantidad de entidades interesadas, lo que facilitará una organización más ordenada y eficiente del evento, tanto en términos logísticos como de distribución de los puestos.

Arbitelli precisó que el formulario de preinscripción es sencillo y de rápida carga. No obstante, aclaró que completar esta instancia no garantiza la obtención de un espacio en el patio gastronómico, ya que la asignación definitiva se realizará en una etapa posterior.

Se puede realizar la preinscripción a través del formulario.