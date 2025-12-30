ATE se movilizó en Casa de Gobierno por la no renovación de contratos y falta de paritarias

“En 2026 los trabajadores del Estado vamos a defender nuestra fuente laboral, nuestro salario y el Estado", indicó Muntes.

Empleados públicos nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizan este martes hacia Casa de Gobierno, donde realizarán una asamblea en el marco de un reclamo por la falta de convocatoria a paritarias salariales y la no renovación de contratos laborales que vencen el 31 de diciembre.

La medida fue resuelta en un plenario de delegados, luego de que numerosos trabajadores y trabajadoras fueran notificados de que no continuarán en sus puestos a partir del próximo año. Según denunció el gremio, la situación afecta a más de 100 personas con entre seis y catorce años de antigüedad en el Estado provincial.

Uno de los motivos de la protesta es falta de convocatoria a paritarias salariales. “Hace ocho meses que no tenemos actualización salarial. Llegamos a febrero con un congelamiento del salario y una pérdida del poder adquisitivo de más del 31%”, afirmó ante Canal Once el secretario gremial de ATE, Oscar Muntes. En ese sentido, advirtió que, sin una recomposición salarial, los estatales entrerrianos "seguiremos perdiendo poder adquisitivo”.

Muntes también expresó preocupación por la falta de continuidad laboral de un centenar de empleados públicos. “Nos encontramos con una poda de prácticamente 100 trabajadores y trabajadoras que se quedan sin trabajo, muchos de ellos sostén de familia”, señaló. Según indicó, se trata de empleados que cumplieron sus funciones de manera regular y sin objeciones. “Ningún trabajador tiene problemas de comportamiento ni de cumplimiento”, remarcó.

Falta de explicaciones oficiales

El dirigente gremial sostuvo que no hubo explicaciones claras sobre los criterios utilizados para definir las no renovaciones de contratos laborales. “Fuimos organismo por organismo y nadie sabe por qué no se renuevan los contratos laborales. Los directores habían pedido la renovación del 100% porque son trabajadores necesarios”, aseguró.

En ese marco, Muntes comparó la situación con otras medidas de ajuste. “Así como pasó con el recorte de horas extras, ahora pasa con los contratos. Es una situación que ya vivimos en otros gobiernos y que pensábamos que no iba a repetirse”, expresó.

Asimismo, cuestionó que las decisiones se tomen a fin de año. “No es la primera vez que los trabajadores del Estado atravesamos despidos o no renovaciones en diciembre, cuando se afectan proyectos de vida completos”, afirmó.

En la previa a la asamblea frente a Casa de Gobierno, ATE ratificó la continuidad del plan de lucha. “Terminamos el año de esta forma, pero dejamos en claro que en 2026 los trabajadores del Estado nos vamos a movilizar mucho más, defendiendo nuestra fuente laboral, nuestro salario y el Estado”, concluyó Muntes.