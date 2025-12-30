Hockey sobre césped: citaron a dos paranaenses a la Concentración Nacional Sub 19

Dos jugadores de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) fueron convocados para participar de la próxima concentración U19 por el Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos de la Confederación Argentina. Se trata de Ema González Eterovich y Genaro Molteni, quienes deberán presentarse del 17 al 22 de febrero de 2026 en el Club Popeye de Salta para entrenar entre 44 de los mejores jugadores juveniles de hockey sobre césped del país.

Según el cronograma oficial, los entrenamientos comenzarán el primer día a las 11.30 con bloques de doble turno y trabajos técnicos específicos.

Además de las sesiones de entrenamiento, los jóvenes participarán en el prestigioso Torneo "Goga Gómez", organizado por el club anfitrión, desde el jueves 19 por la tarde hasta las finales del domingo. Bajo la dirección deportiva de Ezequiel Paulon, el plan busca evaluar el desempeño de los deportistas en situaciones de partido real contra seleccionados regionales.

Ema González Eterovich, entre las mejores U19 del país.

En cuanto a la logística, se informó que los jugadores se alojarán en casas de familia bajo la organización de la Asociación Salteña Amateur de Hockey, contando con todas las comidas incluidas bajo la supervisión de la CAH. No obstante, el traslado de ida y vuelta hasta Salta desde su lugar de origen quedará a cargo de cada entidad afiliada.

El cierre de la actividad está previsto para el domingo 22 a las 19, una vez finalizada la competencia deportiva. Para los representantes paranaenses, esta convocatoria significa una oportunidad clave para consolidarse en el radar de los seleccionados nacionales de cara a los desafíos internacionales de la próxima temporada.

Todos los convocados:

La lista oficial para el Plan Nacional de Detección de Talentos incluye a 44 deportistas de distintos puntos del país que trabajarán bajo las órdenes del cuerpo técnico nacional.

Las jugadoras citadas para el certamen en el norte argentino son Emma González Eterovich , Camila Trotta, Catalina Bravo, Dolores Segovia, Gloria Eulalia, Sofia Pavoni Estévez, Mercedes González Firpo, Malvina De Lucia Aragonez, Gianna Bianca Dicandia Menossi, Mia Fernández López, Clarisa Ludicello, Sabina Schiano Moriello, Josefina Sanabria, Franca Vartanian, Alexia Adem, María Guadalupe Yoma, María Victoria Meira, Ana Zenarruza, Francesca Campeni, Sofía Frontera, Trinidad Pérez Videla y Justina Urcola.

Genaro Molteni, también ha sido capitán del seleccionado juvenil entrerriano.

Por su parte, el plantel masculino está conformado por Agustín Bernard Villafañe, Bruno Dalla Via, Vicent Loustau, Franco Comas, Genaro Molteni, Juan Ignacio Brandan Gasparré, Ignacio Joaquín Sánchez Thea, Lucas Hume Tresca, Juan Pedro Marelli, Felipe Di Gregorio, Nicolás Miqueleiz, Francisco Morondo, Felipe Vilte Biassini , Joaquín Ignacio Gnaciszyn Caroprese, Alejo Álvarez Amaya, Bautista Scatizza, Julián Martin Ponce, Thomas Coria, Juan Cruz Isola, Mateo Wasinski, Valentino Prieto y Santiago Moretti

Fuente: FEH