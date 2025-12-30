El ex jefe de policía de Concordia será juzgado en 2026 por un jurado popular de Chajarí

El ex jefe de la Departamental Concordia de Policía, José Enrique Querencio, fue condenado en 2023 a 12 años de cárcel por abuso sexual de una menor. La sentencia la dictó un tribunal colegiado, integrado por los vocales Ives Bastián, Carolina López Bernis y Mariano Caprarulo. Fue en el marco de una causa en la que fue denunciado en 2019. La presentación la realizó la madre de la víctima. Sin embargo, esa decisión fue anulada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en abril de 2024, por entender que al cambiar la calificación legal, el hecho debe ser juzgado nuevamente pero esta vez por un jurado popular.

En aquel momento el STJ hizo lugar al recurso de impugnación extraordinaria presentado por la defensa de José Enrique Querencio, (y que se encuentra con prisión preventiva domiciliaria) imputado por abuso sexual con acceso carnal de una menor de edad y el máximo tribunal aceptó el planteo formulado por la defensa de cambiar de jurisdicción para realizar un nuevo juicio.

La audiencia estuvo a cargo de la Sala Nº 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por Daniel Carubia y los vocales Claudia Mizawak y Miguel Giorgio.

Ante ello el Tribunal dispuso la prórroga de jurisdicción solicitada por la defensa, ordenando remitir las actuaciones a la Oficina de Gestión de Audiencias – Área Juicio por Jurados – para que el proceso continúe de conformidad con los fundamentos de la sentencia.