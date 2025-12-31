“Pusimos a San Salvador en lo más alto de la provincia”, dijo Franco Pividori

Franco Pividori analizó la gran temporada de Ferro de San Salvador en la Liga Provincial de Básquet.

Ferro de San Salvador se consagró campeón de la Liga Provincial Masculina de Básquetbol en una temporada que quedará marcada para siempre. Los paranaenses Dante Rewes y Franco Pividori fueron dos de las grandes figuras que tuvo el equipo que se alzó con la corona del certamen organizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos.

Ambos se refirieron a lo que significó para el club y la ciudad haber ganado el título más importante del básquet de la provincia. “Fue una temporada durísima, una Liga Provincial impresionante y de un gran nivel. Ganarla fue algo maravilloso porque no fue fácil conseguir el objetivo”, confesó Pividori.

Con 32 equipos participantes, la competencia experimentó una edición record al superar la versión anterior que contó con 29 clubes. Con estos números, el título de Ferro se potenció. “Pusimos a San Salvador en lo más alto de la provincia”, agregó el paranaense.

De principio a fin el equipo de San Salvador hizo una campaña excelente. Tuvo un registro de 13 victorias y una sola derrota en la fase inicial, lo que permitió consolidarse y entusiasmarse con la campaña.

“Teníamos un equipo que ya se conocía del Federal pasado. Sumamos a Franco González que fue una gran ficha para nosotros. Creo que ese conocimiento se notó en la cancha y nos ayudó bastante”, explicó Rewes.

“Todavía no caigo del campeonato que ganamos. Recién ahora es como me estoy dando cuenta del logro”, expreso el base ex Sionista en entrevista con Canal Once.

San Salvador, una ciudad de 15.000 habitantes, es una de las tantas localidades entrerrianas muy apasionadas por el básquet. Ferro no solo se dio el gusto de salir campeón de la Liga Provincial, sino que además durante la competencia le ganó los dos partidos a su clásico oponente, Sportivo San Salvador.

“El clásico se vive con un fervor y una pasión tremenda. Vas a comprar algo y siempre hay algún chistecito o comentario sobre el partido. Es tremendo”, contó Pividori.

“Por suerte pudimos ganar los dos partidos que nos enfrentamos y eso fue una locura”, agregó Rewes.