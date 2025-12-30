Sauce Viejo se prepara para el 40° Festival Provincial del Pescador con dos jornadas de música

El 40° Festival Provincial del Pescador se realizará los días viernes 9 y sábado 10 de enero de 2026, desde las 18, en el Espacio Recreativo Don Roque de la localidad de Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, con una programación que reúne a artistas de proyección nacional. El evento busca celebrar cuatro décadas de una propuesta cultural que forma parte de la identidad local y regional, y promover el encuentro popular, el turismo y la difusión de la música folclórica y popular característica del litoral.

La edición 2026 marcará el inicio de una nueva década para el festival, que llega luego de haber registrado un récord de público en su edición 2025. En la presentación oficial, el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, destacó el crecimiento sostenido del evento y su consolidación como uno de los encuentros más convocantes de la región. Según explicó, la organización del festival implica un trabajo que se desarrolla a lo largo de todo el año, incluyendo la definición de la grilla artística, la contratación de los espectáculos y la realización del Prefestival, una instancia previa que reúne a artistas de la provincia de Santa Fe y de otras regiones del país.

La grilla principal estará distribuida en dos jornadas. El viernes 9 de enero se desarrollará la denominada "Noche de los Sergio", con la presentación de Sergio Galleguillo, encargadado de la tradicional propuesta chayera, y de Sergio Torres, uno de los referentes de la cumbia santafesina.

El sábado 10 de enero será el turno del Grupo Aire, formación que viene de una destacada participación en el Festival de Viña del Mar, y de Mario Pereyra, con un repertorio de fuerte arraigo popular. A lo largo de ambas noches también subirán al escenario artistas como Caldenes, Claudio Toro y el cantante local Orlando Vera Cruz, figura muy vinculada a la historia cultural de Sauce Viejo.

Desde la organización remarcaron que, si bien el festival amplió su propuesta artística incorporando otros géneros populares, mantiene su esencia folclórica. En ese sentido, Papaleo señaló que la inclusión de expresiones como la cumbia santafesina responde a su condición de música popular, comparable al lugar que ocupa el cuarteto en Córdoba, y aclaró que la base del festival continúa siendo el folclore.

La entrada general tendrá un costo de $15.000, mientras que los residentes de Sauce Viejo podrán acceder por un valor de $6.000.