Fútbol: Peñarol venció a Don Bosco en la Copa Entre Ríos

El Tricolor se impuso 3 a 1 sobre el Salesiano en el marco de la segunda fecha de la Zona 1. (Foto: LPF)

Peñarol derrotó a Don Bosco, como visitante, por 3 a 1 en el partido pendiente de la segunda fecha de la Copa Entre Ríos Masculina que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol. El equipo de barrio Pirola se impuso con autoridad por la Zona 1.

Agustín Insaurralde, Gabriel Monzón y Joaquín Fernández anotaron para el elenco de barrio Pirola, mientras que Isaías Schneider había puesto el empate parcial para el Salesiano en el estadio Carlos Federick.

Con este resultado, Peñarol quedó con 6 puntos y dejó a Don Bosco con 3 en la tabla de posiciones del grupo que también integran Unión de Crespo y Arsenal de Viale (jugaban este martes por la noche).

En la próxima fecha, Unión de Crespo recibirá a Don Bosco y Peñarol hará lo propio con Arsenal de Viale.

Todos los resultados:

Zona 2: Sarmiento de Crespo 0 - Peñarol de Basavilbaso 1; Juventud Ferrocarril Unidos de Carbó 1 - Newells de Victoria 3.

Posiciones: Newell’s y Peñarol 4 puntos; Juventud 3; Sarmiento 0.

Próxima fecha: Peñarol - Juventud y Newell’s - Sarmiento.

Zona 3: La Academia de General Galarza 3 - Cultural de Crespo 3; El Porvenir de Santa Anita 2 - Defensores del Oeste de Basavilbaso 1.

Posiciones: El Porvenir 6 puntos; Cultural 4; La Academia 3; Defensores del Oeste 0.

Próxima fecha: Defensores del Oeste - La Academia y Cultural - El Porvenir.

Zona 4: Caballú de La Paz 0 - Malvinas de Federal 1; Urquiza de Santa Elena 0 - Camba Cuá de Santa Elena 1.

Posiciones: Camba Cuá 6 puntos; Malvinas* 3; Urquiza* y Caballú 0. (*): Adeudan su partido de la primera fecha.

Próxima fecha: Urquiza - Caballú y Malvinas - Camba Cuá.

Zona 5: Engranaje de Concepción del Uruguay 2 - Atlético Colonia Elía 0; Deportivo San Macial 0 - Deportivo Urdinarrain 1.

Posiciones: Engranaje y Deportivo Urdinarrain 6 puntos; Atlético Colonia Elía y San Marcial 0.

Próxima fecha: Atlético Colonia Elía - San Marcial y Deportivo Urdinarrain - Engranaje.

Zona 6: Juventud Urdinarrain 0 - Parque Sur de Concepción del Uruguay 0; María Auxiliadora de Concepción del Uruguay 0 - Deportivo Ubajay 2.

Posiciones: Deportivo Ubajay 6 puntos; Juventud Urdinarrain 2; Parque Sur y María Auxiliadora 1.

Próxima fecha: Deportivo Ubajay - Juventud Urdinarrain y Parque Sur - María Auxiliadora.

Zona 7: San José 1 - Libertad de Concordia 0; Rivadavia de Concepción del Uruguay 3 - Almagro de Concepción del Uruguay 4.

Posiciones: Almagro y San José 6 puntos; Rivadavia y Libertad 0.

Próxima fecha: Libertad - Rivadavia y Almagro - San José.

Zona 8: Lanús de Concepción del Uruguay 0 - Defensores de Barrio Nébel de Concordia 1; Juventud Unida de General Campos 1 - Atlético Liebig 1.

Posiciones: Defensores de Barrio Nébel 4 puntos; Lanús 3; Atlético Liebig 2; Juventud Unida 1.

Próxima fecha: Defensores de Barrio Nébel - Juv. Unida y Liebig - Lanús.

Zona 9: Colegiales de Concordia 0 - La Bianca de Concordia 0; Cosmos de Federación 2 - La Florida de Chajarí 2.

Posiciones: La Florida 4 puntos; Colegiales y Cosmos 2; La Bianca 1.

Próxima fecha: La Florida - Colegiales y La Bianca - Cosmos.

Zona 10: Independiente de Villa del Rosario 3 - Unión de Concordia 2; América de Federación 2 - 1° de Mayo de Chajarí 2.

Posiciones: Independiente 6 puntos; 1° de Mayo 4; América 1; Unión 0.

Próxima fecha: Unión - América y 1° de Mayo - Independiente