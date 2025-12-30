Caso Airaldi: piden probation para la novia, un abogado abandonó a un acusado y habrá 51 testigos en el juicio

En la audiencia se redujo la lista de testigos. Un abogado fue echado de la causa por faltar y dejar en indefensión a uno de los imputados.

El 24 de febrero será el primer día de las ocho audiencias del juicio oral y público contra el productor agropecuario acusado de jefe narco, Leonardo Airaldi, y otras 13 personas. Este martes en el Tribunal Oral Federal de Paraná, presidido por Noemí Berros, las partes debatieron y depuraron la lista de testigos que serán citados al debate: 51 en total, que declararán acerca de las dos causas acumuladas: por la organización que traficaba drogas en Diamante y en Paraná, y la que surgió en Santa Fe por los 30 kilos de cocaína hallados en la casa del puestero de Airaldi en Puerto Gaboto. Uno de los imputados quedó en indefensión porque su abogado faltó a la audiencia argumentando “hacía mucho que no se comunicaba” con su cliente: fue expulsado de la causa y podrían sancionarlo. Además, la nueva defensora de Airaldi, Mariana Barbitta, también representa a la novia Jimena Burne, para quien pidió la suspensión del juicio a prueba.

La audiencia que estaba prevista para las 9.30, comenzó a las 10.10 porque el abogado Emiliano Toso Gemelli, defensor de Cristian Emanuel Sánchez, se ausentó. La secretaria del Tribunal informó que el abogado le dijo que no tenía contacto con Sánchez, pero no presentó escrito alguno, se lo notificó hasta el lunes de todas las providencias de la causa y nunca manifestó que no tenía contacto ni que renunciaba a la defensa.

La jueza del TOF de Paraná, Noemí Berros, preside la causa Airaldi.

Se realizó una videollamada desde el secular de la secretaria del Tribunal mediante la cual Berros le pidió que explique “la situación anómala, rayana a la falta grave en la que incurrió”.

—Lo estamos esperando está debidamente notificado, quiero pedirles explicaciones de por qué no se encuentra presente—, inició el diálogo la jueza.

—Perdí contacto con esta persona—, respondió el abogado.

—Pero usted es el defensor, el abandono de la defensa constituye una falta grave—, le recordó Berros.

—No tengo nada para decirle—, dijo Toso Gemelli tras un incómodo silencio.

—No tiene nada para decir, pero dígame algo.

—Perdí contacto con Sánchez.

—Pero usted no presentó escrito renunciando a la defensa ¿Ha dejado en indefensión a Sánchez? ¿Está renunciando a la defensa?

—No, no…

—Si no renuncia, usted tiene que estar acá.

—Simplemente perdí contacto con Sánchez, presentaré el escrito correspondiente.

Toso Gemelli es abogado del Estado, se desempeña en la Secretaría de Agricultura, del Ministerio de Desarrollo Económico de la provincia. Además, el letrado que integra el estudio jurídico de Conrado Lamboglia (hasta hace una semana secretario general del Consejo General de Educación de Entre Ríos) es vicepresidente de la Comisión Provincial y representante del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos ante la Comisión Nacional de Jóvenes Abogados de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA-JOVEN).

La jueza finalizó la llamada, lo despidió, y designó al defensor público oficial, Mauricio Zambiazzo, como abogado de Sánchez. “Comprendo la situación, sabemos del derecho del imputado a contar con un abogado de su confianza, y tengo precisamente indicaciones de hacerlo valer. Comprendo la situación, podía asumir momentáneamente para salir del paso”, dijo Zambiazzo. Berros le respondió: “Perfectamente, asume usted la defensa, y Toso Gemelli no puede volver a actuar en esta causa, queda absolutamente desafectado”.

De esta manera, las defensas para el juicio quedaron integradas de esta manera: Zambiazzo, por Sánchez, Sebastián Agustín Armocida, Joel Damián Schonfeld y Gonzalo Olivero. Leopoldo Meresman y José Augusto Monje, por Juan Andrés Erbes y Marino Martínez. Nelson Schlotahuer, por María Soledad Touzet y Emanuel Enrique Cuello. Carlos Cordini, por José Nicolás Godoy. Humberto Franchi y Hugo Gemelli, por Armando Marcelo Balcaza. Claudio Beron, por Roberto Fabián Coronel y Carlos David Schumacher.

Tanto Airaldi como su novia Burne cambiaron de defensores: ahora ambos son asistidos por Mariana Barbitta, oriunda de Buenos Aires, presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina, quien en Entre Ríos asiste al imputado por femicidio Julián Christe, y también es abogada del expresidente Alberto Fernández. Los codefensores son Lucas Melo por Airaldi y Marina Vega García por Burne.

En tanto, el representante del Ministerio Público Fiscal es José Ignacio Candioti.

Piden probation para Jimena Burne

Barbitta había presentado un escrito solicitando la probation para Burne. En la audiencia de este martes se refirió al respecto y así lo fundamentó: “Se dan los requisitos del marco legal para presenta esta alternativa. Es una joven de 27 años, empezó a residir en la ciudad de Gualeguaychú, tiene tres hermanos quienes ayudan con el alquiler y la garantía es de un tío y una amiga. Terminó el secundario, empezó un curso de manicuría y estética, tiene su local”. También señaló la falta de antecedentes y “cómo se relacionaba la imputación hacia ella en la elevación a juicio”.

Mariana Barbitta, defensora de Airaldi.

Además, la abogada agregó: “También mencionamos que ella erróneamente creía que estaba afuera de la causa”, y respecto de la probation, describió la propuesta: “Ofrecimos donación mensual de barbijos, jeringas o elementos de utilidad por 40.000 pesos mensuales al hospital Centenario de Gualeguaychú y 300.000 pesos a la Asociación Civil Unir, especializada en tratamiento de adicciones, tareas comunitarias, limpieza o capacitación en el hospital Centenario, capacitaciones en estética y autocuidado en instituciones secundarias, tratamiento psicológico conductual por consumo de estupefacientes, y reglas de conducta”, entre otros puntos.

Burne estaba procesada como coautora y cómplice del delito dirigido por Airaldi, con un rol preponderante, pero luego la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná consideró que su rol era mucho menor y quedó con una imputación de partícipe secundaria y excarcelada.

La jueza corrió vista al fiscal Candioti, quien responderá más adelante al respecto, ya que Berros aclaró que no iba a transformar esta audiencia en una instancia de discusión de la probation.

Etapa clave: los testigos

“Estamos en una causa compleja, 14 imputados, 24 allanamientos”, dijo Berros y mencionó que había ofrecidos 60 testigos por la causa instruida en el Juzgado Federal de Paraná y 16 por la causa que se acumuló, proveniente de Santa Fe, y que tienen a Airaldi en el vértice por haber puesto su estratégica posición en el Delta para el tráfico de drogas a gran escala, así como por la distribución de drogas en Diamante y en la capital entrerriana. Es decir, había un de 76 testigos. En la audiencia, tanto el fiscal como los defensores desistieron de varios de ellos hasta quedar en 51.

El fiscal general, José Ignacio Candioti, y los defensores, acordaron los testigos a descartar para el juicio.

La Fiscalía llevará al juicio los seis que han declarado en la instrucción de la causa de Paraná (el exdirector de Investigaciones de la Policía, Ángel Ricle, así como los efectivos Luna, Alarcón, Roldán y González), más otros siete que van a declarar sobre el allanamientos al domicilio donde detuvieron a Airaldi, así como en la isla donde hay una propiedad que se le atribuye haber frecuentado, y la comisario Eliana Galarza que participó en la transcripción de escuchas telefónicas, entre otros.

Entre los testigos de cargo será citado el testigo de identidad reservada, bajo las condiciones de seguridad correspondientes, aunque Barbitta dijo que espera poder interrogarlo para no poner en riesgo los derechos de Airaldi en el juicio oral y público.

Los otros defensores ofrecieron testimonios que declararán, en algunos casos, sobre la actividad laboral legal que desarrollaban para Airaldi (camioneros, productores, personal de Senasa, personas que frecuentaban el bar Mandela, una contadora), otros con quienes tuvieron conversaciones telefónicas que fueron registradas y darán sus interpretaciones al respecto. También será citada la expareja de Airaldi, Tania Gisel Kranevitter, quien estaba imputada en la causa y luego la Cámara Federal consideró que no había pruebas en su contra y terminó sobreseída. Asimismo hay un primo de Airaldi que será citado a declarar al juicio.

Por su parte, Barbitta ofreció dos testigos respecto de la causa de Santa Fe: María Gisela Alegre, pareja de “Pete” Torres, el puestero de Airaldi de Puerto Gaboto que está procesado y prófugo, aunque muchos creen que lo asesinaron por haber perdido el cargamento de 30 kilos de cocaína almacenados en su casa y que la Policía santafesina descubrió de casualidad tras una denuncia por violencia de género; coimputado y prófugo; y también Adrián Bruno, dueño de la camioneta Toyota Hilux nueva que estaba estacionada en la puerta y a quien se le formó una causa por separado.

Las fechas y la palabra de Airaldi

La jueza Noemí Berros informó las fechas de audiencias: el juicio comenzará el 24 de febrero, seguirá el 3, 17 y 26 de marzo, y el 8, 17, 22 y 29 de abril. El tribunal estará integrado por Berros, Mariela Rojas y el santafesino José María Escobar Cello.

La magistrada aclaró que la situación de los dos tribunales orales federales de la provincia es muy complicada debido a la jubilación de vocales y la no designación de nuevos jueces, algo que se viene repitiendo en todo el país y ha tornado crítica la situación de la Justicia Federal. El TOF de Paraná tiene una sola vocalía titular a cargo de Berros y dos subrogantes que son del TOF de Concepción del Uruguay. A su vez, este tiene dos vocalías titulares a cargo de Rojas y Jorge Gallino, y una que es subrogadas por Berros. Es decir, hay tres vocalías titulares para dos tribunales que necesitan seis jueces. “De los dos tribunales, hicimos uno”, graficó la jueza de Paraná. Resulta que en la causa Airaldi Gallino se excusó porque ya intervino en la instancia de apelación subrogando a un integrante de la Cámara Federal de Paraná.

Encima, en febrero también comienza un juicio con 20 imputados proveniente del Juzgado Federal de Victoria.

Por último, la abogada Barbitta pidió que Airaldi sea trasladado desde la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú hacia Paraná para presenciar las audiencias (que no lo haga por videoconferencia) a lo cual Berros dijo que es lo que estaba previsto. En esos días será alojado en la Unidad Penal 1 de Paraná. a la audiencia. Airaldi va a declarar. Eso podría demorar un tiempo razonable.

Barbitta dijo que Airaldi va a declarar, lo cual posiblemente sucederá en la primera jornada del juicio.