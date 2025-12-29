Inhabilitaron la licencia de conducir de Valeria Aquino, madre de la hija del "Polaco"

Valeria Aquino, ex pareja de El Polaco, se metió en una polémica cuando, inocentemente, publicó un video de su hija de 12 años conduciendo una camioneta en la ruta el pasado 25 de diciembre.

🚨 Escándalo por un video que muestra a la hija de 12 años de "El Polaco" manejando un auto.



👉 Tras la viralización del hecho, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pidió quitarle la licencia de conducir a su madre, Valeria Aquino, que fue quien la grabó. pic.twitter.com/v3nl5MaCNc — NewsDigitales (@NewsDigitalesAr) December 26, 2025

En cuestión de horas, la ex del cantante recibió críticas y repudios de parte de los usuarios de internet, al punto que Seguridad Vial pidió la inhabilitación de su licencia de conducir por ponerla en riesgo e infringir la normativa vigente, consignó Noticias Argentinas.

Aquino acompañó el video de su hija Alma con una frase que terminó por indignar a los usuarios: "Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar".

Entre las numerosas críticas que recibió Aquino por las imágenes, mencionaron que la menor ni siquiera tenía el cinturón de seguridad colocado correctamente, agraviando aún más la situación de la niña manejando un vehículo sin poseer registro de conducir.

De esta forma, el Ministerio de Transporte inició los trámites correspondientes para suspender de manera preventiva la licencia de conducir de Valeria Aquino por las "graves conductas viales que pusieron en riesgo la vida de terceros".

En el comunicado que difundieron, destacaron: "La maniobra, difundida públicamente, constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente, además de una conducta de extrema irresponsabilidad por parte de la persona adulta responsable".

