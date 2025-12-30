El Gobierno evalúa convocar a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero próximo

Con la sanción del Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei estudia la posibilidad de convocar la extensión de las sesiones extraordinarias para lunes 2 de febrero. Si bien resta más de un mes para la fecha, la opción está siendo discutida por la mesa chica del mandatario que evalúa otras opciones, aunque con menor fuerza, para tratar los proyectos legislativos pendientes.

El mandatario aspira a que el Congreso trate -y apruebe- el proyecto de Reforma Laboral y la Ley de Glaciares, un reclamo central de los gobernadores, para completar el temario enviado a principios de diciembre, lo que obligó a la mesa política que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a estudiar el abanico de opciones para extender los tiempos de tratamiento. La “modernización” laboral configura una de las principales obsesiones de la administración libertaria que decidió posponer el debate legislativo para asegurarse los votos necesarios para su aprobación.

A principios de febrero, la flamante jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, trabajará para repetir la fórmula que le permita sumar un nuevo acierto legislativo, luego de que cerrar el 2025 con la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

La tarea involucrará además al equipo negociador que coordina el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que incluye al ministro del Interior, Diego Santilli; a los primeros Eduardo “Lule” y Martín Menem; y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt, quienes deberán doblegar esfuerzos para conquistar los respaldos necesarios para dar cumplimentar a los deseos del libertario.

Si bien el lunes 2 de febrero destaca entre las posibilidades, una fuente legislativa reveló que aún madura el debate para concretar la fecha precisa que extienda las sesiones.

Desestimadas las intenciones que pregonaba el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de sesionar en enero, estudian la chance de anticipar el llamado al lunes 19 de enero para organizar las asistencias, y dar inicio a las comisiones el mismo 2 de febrero. “Tal vez se pueda replicar algo similar a lo que pasó esta vez. Se llamó el 10, pero recién arranco la actividad a la otra semana”, ejemplificaron ante Infobae.

La posibilidad de apremiar los tiempos responde a la voluntad expresa de la administración de lograr -cuanto antes- la aprobación de la Reforma Laboral. “Podría ser antes del 2. Todavía está en definición, pero hay que tratar la Reforma Laboral”, planteó ante este medio un integrante de la mesa política que discute la estrategia legislativa.

A principios de este mes, el Gobierno Nacional delimitó un temario acotado que incluía seis proyectos de los cuales sancionó dos y dictaminó otros tres. Lo acontecido tuvo lugar durante el inicio de sesiones extraordinarias del 10 de diciembre que se extendió hasta el 30 de este mes, bajo promesa de prolongarse en los meses de verano.

Pese a las manifiestas intenciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la actualización del Código Penal no será tratado durante las sesiones extraordinarias. Según argumentan fuentes involucradas, se trata de un proyecto extenso que requerirá meses de debate y el que aún resta ser pulido.

En su debut en traje legislativo, Bullrich logró el dictamen de los cambios en el régimen laboral y de la ampliación de las áreas habilitadas de explotación contempladas en la Ley de Glaciares, pero anunció la demora en su tratamiento para el 10 de febrero. Aún hay voces que se resisten al articulado de los cambios en el régimen laboral, como también al proyecto de estabilidad monetaria ya despachado.

Pasado el verano y el receso vacacional, la Casa Rosada concentrará su atención en retomar el objetivo legislativo que suspendió, cuando resolvió tratar un tema a la vez, ante un escenario adverso en el Congreso, pese al triunfo electoral de octubre.