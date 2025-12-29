Bajar la inflación es importante pero necesitamos que vuelva a cerrar el proyecto de vida de la gente

Yo no tengo dudas de algo: la Argentina venía por un camino que no era sostenible. El desorden fiscal, la emisión permanente y la inflación creciente nos llevaban a una crisis todavía peor. Hacía falta poner un freno. La estabilidad no es un capricho técnico; es la base para que cualquier persona pueda planificar su vida.

El Gobierno Nacional encaró ese ajuste. Eso es un hecho. Y también es un hecho que la inflación dejó de mostrar los saltos más extremos y que algunos indicadores financieros mejoraron. Hasta ahí, la foto existe y hay que reconocerla.

Pero hay otra parte de la foto que también veo todos los días cuando hablo con vecinos, comerciantes, docentes, jubilados y pymes: la vida cotidiana de mucha gente se hizo más difícil. Y eso también hay que decirlo.

Lo veo en: comercios que venden menos, pequeñas empresas que dudan si seguir, empleos que se pierden y tardan en volver, familias que caen en la informalidad, jubilados que sienten que el ingreso ya no alcanza.

El Gobierno confía en que, después de esta etapa dura, el mercado acomodará todo y que lo que hoy se destruye será reemplazado por algo mejor. Ojalá pase rápido. Pero mi experiencia –como ciudadano y como economista– me dice que esos procesos existen, sí, pero no son automáticos ni simultáneos. Entre lo que se rompe hoy y lo que se crea mañana pueden pasar años. Y en el medio hay personas reales, no gráficos en un Excel.

Por eso creo que el debate no es “ajuste sí o ajuste no”. Ese debate lo resolvió la realidad sola. El debate que importa hoy es otro: ¿podemos ordenar la macroeconomía sin romper el tejido productivo y social? Yo estoy convencido de que sí. Pero para eso hace falta algo que hoy veo poco: una estrategia clara de desarrollo.

Bajar la inflación es necesario, pero no alcanza. Un país también necesita: inversión que produzca y no solo especule, trabajo formal que incluya crédito accesible para el que quiere emprender, capacitación para quien debe reconvertirse y un Estado que acompañe sin asfixiar ni abandonar.

No hablo de volver a los errores del pasado ni de negar la importancia del equilibrio fiscal. Hablo de algo muy concreto: el ajuste solo no es un proyecto de país.

En Entre Ríos lo veo con claridad. Somos una provincia con un potencial enorme: agro, industria alimentaria, foresto–industria, turismo, puertos, economía del conocimiento, universidades. Yo no me pregunto si podemos crecer; sé que podemos. La verdadera pregunta es si vamos a transformar ese potencial en desarrollo real o si seguiremos viendo a nuestros jóvenes sentir que su oportunidad está lejos de acá.

Y Concepción del Uruguay también está en un punto decisivo. Podemos ser más fuertes en turismo, en servicios educativos y de salud, en logística vinculada al río y al puerto, en construcción y en nuevos emprendimientos. Pero eso no sucede por inercia. Depende de reglas claras, menos trabas y una señal política nítida: el que invierte, produce y trabaja es protagonista del futuro de la ciudad.

Creo que Argentina necesita orden. Pero también necesita algo igual de importante: un futuro que valga la pena. El éxito del plan económico no se va a medir solo en un índice mensual. Se va a medir en algo mucho más simple y profundo: si una familia común vuelve a sentir que su esfuerzo tiene sentido y que puede proyectar su vida sin miedo permanente.

Esa es la discusión que yo quiero dar. No es ajuste sí o no: es qué país queremos después del ajuste. Y tengo claro que esa respuesta no se escribe únicamente en Buenos Aires. También se escribe acá, todos los días, en Entre Ríos y en Concepción del Uruguay.

Y yo quiero estar del lado de los que producen, trabajan, estudian y siguen apostando por esta tierra. Porque estabilizar es necesario, pero reconstruir la esperanza es imprescindible. Feliz y próspero año 2026 para todos.

(*) Es concejal de Concepción del Uruguay por el Partido Vecinal USP/JxER 2023-2027. Es economista y emprendedor.