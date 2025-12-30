Romina Gaetani denunció a su pareja por un episodio de violencia de género

La actriz Romina Gaetani, de 48 años, realizó una denuncia formal contra su pareja, el empresario Luis Ramón Cavanagh, de 59, por un hecho de violencia de género ocurrido durante la noche del lunes en una vivienda ubicada dentro del Tortugas Country Club, en el partido bonaerense de Pilar. El episodio derivó en la intervención de personal policial, servicios de emergencia médica y organismos judiciales especializados, con el objetivo de resguardar la integridad de la denunciante y avanzar en la investigación del caso, que quedó bajo la órbita de la fiscalía correspondiente.

De acuerdo a la información recabada, la situación se desencadenó cuando el personal de seguridad privada del barrio cerrado detectó un conflicto en uno de los domicilios y dio aviso inmediato al sistema de emergencias. Tras un llamado al 911, efectivos policiales se presentaron en el lugar y constataron que Gaetani se encontraba en un marcado estado de alteración emocional y con signos visibles de haber sufrido agresiones físicas. Ante ese panorama, se activó el protocolo previsto para casos de violencia de género y se solicitó la asistencia de una ambulancia del SAME para evaluar su estado de salud.

Según el relato que la actriz brindó a las autoridades intervinientes, el episodio se habría producido en el marco de una discusión con su pareja, quien habría reaccionado de manera violenta a partir de una situación vinculada a celos. Los profesionales médicos que la atendieron inicialmente consideraron necesario su traslado a un centro de salud para una evaluación más exhaustiva. Gaetani fue derivada a un hospital de la zona de Pilar, donde quedó en observación durante varias horas.

El parte médico elaborado en la guardia hospitalaria indicó que la actriz presentaba diversas lesiones, entre ellas golpes y hematomas en los brazos y en la parte de la cadera. Una vez constatadas las heridas, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Violencia de Género, que tomó la denuncia formal y dispuso una serie de medidas preventivas orientadas a garantizar la seguridad de la denunciante. Tras recibir la atención correspondiente, Gaetani fue dada de alta y regresó a su domicilio, donde permanece bajo resguardo.

En paralelo, el empresario Luis Ramón Cavanagh fue identificado por la policía y trasladado a una dependencia policial para prestar declaración. El acusado quedó a disposición de la Justicia, que ahora analiza los elementos reunidos, entre ellos el testimonio de la víctima, los informes médicos y las actuaciones del personal de seguridad y de las fuerzas policiales que intervinieron en el procedimiento. El caso continúa en etapa de investigación y permanece bajo seguimiento.