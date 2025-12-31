La cumbia abrirá una nueva edición de Música en el Anfiteatro

Se pondrá en marcha una nueva edición del ciclo Música en el Anfiteatro el próximo sábado 10 de enero desde las 20, con una noche especial dedicada a la cumbia que se desarrollará en el Anfiteatro Héctor Santángelo. La propuesta contará con la presentación en vivo de grupos locales, un patio gastronómico y una convocatoria abierta a vecinos y visitantes, con el objetivo de promover el acceso a la cultura, generar espacios de encuentro al aire libre y fortalecer tanto a los artistas de la ciudad como a la economía emprendedora vinculada a este tipo de eventos.

La jornada marcará el inicio de la programación de verano del tradicional ciclo Música en el Anfiteatro, una iniciativa que se consolida año a año como parte de la agenda cultural de la ciudad. En esta oportunidad, la apertura estará atravesada por los ritmos de la cumbia, un género con fuerte arraigo popular y amplia convocatoria. Sobre el escenario se presentarán Los Bam Band, Pegó en el Palo, Preguntale Aquel, bandas que forman parte del circuito musical local y que vienen desarrollando su actividad en distintos espacios de la ciudad y la región.

Desde la organización indicaron que el predio contará con un patio gastronómico, donde emprendedores locales ofrecerán distintas opciones de comida y bebida. De esta manera, el evento también apunta a generar movimiento para pequeños productores y trabajadores vinculados a la gastronomía y los servicios.

Desde el municipio señalaron que el ciclo Música en el Anfiteatro forma parte del programa Hola Paraná!, que reúne distintas actividades recreativas y culturales pensadas para el período estival.

El espectáculo será libre y gratuito.