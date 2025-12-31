Programación oficial del Festival de Jesús María 2026: los artistas confirmados

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María se desarrollará del 8 al 18 de enero de 2026 en el Anfiteatro José Hernández, en la ciudad cordobesa de Jesús María, con una noche previa el jueves 8, apertura oficial el viernes 9 y cierre el domingo 18. El evento contará con competencias de jineteada, espectáculos musicales y expresiones tradicionales del folklore argentino.

Reconocido como uno de los festivales más importantes y convocantes de la música popular argentina y de la jineteada a nivel nacional e internacional, el Festival de Jesús María reúne cada año a destacados jinetes de toda Latinoamérica y a una cartelera de artistas consagrados. A lo largo de su historia, el escenario del Anfiteatro José Hernández tuvo el paso de figuras centrales del folklore y la música popular, como Atahualpa Yupanqui, Horacio Guarany, Jorge Cafrune, Mercedes Sosa, Hernán Figueroa Reyes, José Larralde, El Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, Los Nocheros, Los Manseros Santiagueños y Soledad Pastorutti, entre muchos otros.

La edición 2026 continuará esa tradición, con la siguiente grilla artística:

Jueves 8 de enero

Jairo, Destino San Javier, Los Nombradores del Alba, Damián Córdoba, Nati Pastorutti, Decime Chango, Bien Argentino.

Viernes 9 de enero

Los Palmeras, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Angelo Aranda, Lautaro Rojas, Di Fer Palacio.

Sábado 10 de enero

Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas.

Domingo 11 de enero

Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave.

Lunes 12 de enero

Los Tekis, La T y La M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo.

Martes 13 de enero

Sergio Galleguillo, LBC y Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea, Jessica Benavidez.

Miércoles 14 de enero

Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, La Callejera.

Jueves 15 de enero

Soledad, El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca, Chequelo.

Viernes 16 de enero

Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos, Loy Carrizo.

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros, La Clave Trío.

Domingo 18 de enero

Los Manseros Santiagueños, Rally Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz, Simón Aguirre.

Historia del Festival

Desde su primera edición en enero de 1966, se realiza de manera ininterrumpida durante el mes de enero en Jesús María. Las noches del festival concentran la actividad dentro del anfiteatro, donde se disputa el Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada y se presentan espectáculos musicales y de danza, y también en la ciudad y sus alrededores. Peñas folklóricas, ferias de artesanías regionales y puestos de comidas típicas forman parte del paisaje cotidiano durante esos días, que se suman al movimiento cultural, social y económico.

El origen del Festival de Doma y Folklore de Jesús María se remonta a 1965, cuando la Cooperadora de la Escuela Primer Teniente Morandini organizaba eventos con fines solidarios para recaudar fondos destinados a sus alumnos. A partir de esa experiencia surgió la idea de crear un festival que combinara doma y folklore, invitando a participar a otras cooperadoras escolares de la ciudad. El primer festival, realizado en enero de 1966, superó ampliamente las expectativas iniciales y marcó el inicio de un crecimiento sostenido que con el paso de las décadas llevó al evento a alcanzar una dimensión nacional e internacional.

En 2017, el Estado argentino otorgó al Festival de Jesús María la denominación de Marca País, un reconocimiento que lo identifica como un símbolo cultural de la República Argentina en el mundo. Esta distinción pone en valor la identidad cultural del país a través de la jineteada, las tropillas, las destrezas gauchas y la música folklórica.

Entradas disponibles en este enlace.