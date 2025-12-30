Rubén Clavenzani detalló la agenda cultural de verano en Paraná

El secretario de Cultura, Educación y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Paraná, Rubén Clavenzani, brindó precisiones sobre la agenda cultural que se desarrollará en la ciudad durante la temporada estival, con actividades que se desplegarán en distintos espacios públicos, barrios y distritos. La programación incluye espectáculos al aire libre, fiestas populares, intervenciones artísticas y propuestas gratuitas, todas con el objetivo de garantizar el acceso a la cultura y sostener el trabajo de artistas locales.

Durante una entrevista que mantuvo con A Quien Corresponda (FM Radio Plaza 94.7), Clavenzani explicó que la agenda fue pensada de manera integral, con la participación de diversas áreas municipales. Según detalló, habrá actividades en los diez distritos de la ciudad, además de escenarios centrales como el anfiteatro Héctor Santángelo, la Plaza de las Naciones, el anfiteatro Linares Cardoso de San Agustín, los parques recientemente recuperados, el Parque Lineal y el borde costero. Destacó que la programación completa se dará a conocer en detalle en los próximos días a través de los canales oficiales del municipio, pero anticipó que contará con la participación de más de cien artistas locales y regionales, junto con invitados especiales que permitirán ampliar la convocatoria.

El funcionario remarcó que sostener una agenda cultural activa es una decisión política y estratégica, especialmente en tiempos difíciles. "No hay que dejar de celebrar, no hay que dejar de reunirse, no hay que dejar de disfrutar del arte, porque el arte ayuda enormemente", expresó, y subrayó que la cultura cumple un rol fundamental en la convivencia social y en la construcción de identidad. En ese sentido, señaló que una ciudad que invierte en cultura también invierte en encuentro, en trabajo y en bienestar para su comunidad, y que ninguna sociedad prospera sin el desarrollo de sus expresiones artísticas.

Entre los eventos destacados de la temporada, Clavenzani confirmó la realización de la Fiesta Nacional del Mate y los carnavales, que coincidirán con el período estival y contarán con una programación pensada para públicos diversos. Si bien evitó adelantar nombres propios de artistas hasta que se cierren las contrataciones, adelantó que habrá presencia tanto de figuras del folclore como de la cumbia, con artistas de amplia llegada popular y trayectoria nacional. También hizo hincapié en la experiencia de ediciones anteriores, que se caracterizaron por una alta convocatoria, la llegada de visitantes de otras localidades y un clima de convivencia destacable.

En relación con la Fiesta del Mate, explicó que además de los espectáculos centrales se impulsará nuevamente el Premate, una instancia pensada para promover y visibilizar a artistas de la región. El Premate se desarrollará en Villaguay, Maciá y Paraná, con fechas previstas para el 6 y 7 de enero en el Teatro 3 de Febrero, donde un jurado evaluará las propuestas en un ámbito más íntimo, acorde a las características del espacio, antes de la instancia mayor del festival.

Otro de los ejes centrales de la programación será el aprovechamiento del borde costero y los espacios recuperados. El Secretario destacó la puesta en valor del balneario Thompson, donde se prevén actividades culturales, cine al aire libre y propuestas artísticas diversas, además de la posibilidad de disfrutar del espacio de manera gratuita. Según explicó, quienes se acerquen podrán acceder sin costo a sombrillas y sillones, en el marco de un convenio que busca garantizar el disfrute del espacio público tanto para residentes como para turistas. En ese punto, insistió en la importancia del cuidado colectivo de los espacios comunes, una premisa que es sostenida de manera permanente por el Municipio.

Con una extensa trayectoria en la gestión cultural y en el ámbito teatral, Clavenzani se desempeñó como director del Museo Histórico de Entre Ríos Martiniano Leguizamón entre octubre de 2018 y diciembre de 2024, fue director del Teatro 3 de Febrero, trabajó en el Consejo General de Educación y en la Dirección de Teatro Provincial.