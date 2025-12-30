Paraná: invitan a disfrutar el verano en el Camping Toma Vieja

La Municipalidad de Paraná puso en valor y reacondicionó el complejo del Camping Toma Vieja para el disfrute de paranaenses y turistas durante la temporada estival. El espacio está disponible para el público todos los días de 9 a 20 horas. El complejo ofrece áreas para acampar, asadores, juegos infantiles y canchas deportivas, convirtiéndose en un destino ideal para paranaenses, turistas y excursionistas.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, recorrió el predio y expresó su entusiasmo por la apertura de la temporada: “Ya se encuentra activo y habilitado para que la gente venga y lo pueda disfrutar. Las piletas son transparentes y están bien cuidadas, en un entorno verde que refleja el buen trabajo del equipo municipal. Estamos contentos porque es un lugar más que se ofrece a las familias para refrescarse en estos días de tanto calor”.

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, destacó las características del complejo: “Es un lugar habilitado para la familia y la recreación, tanto para los paranaenses como para los turistas. Tiene un costo de ingreso con tarifas para visitantes y una tarifa de acampe, además de un descuento exclusivo del 50 por ciento para empleados municipales”.

A lo largo del año se realizaron distintas obras de mantenimiento y puesta a punto de los espacios. Entre ellos se destaca la incorporación de iluminación LED, el mantenimiento de cada temporada en las piletas disponibles: una olímpica, una semiolímpica y una piscina para los más pequeños. “Contamos con personal municipal que trabaja para mantener el complejo en óptimas condiciones, además de guardavidas disponibles de 8 a 20 horas para garantizar la seguridad de los usuarios”, mencionó Hirschfeld.

Finalmente, el secretario hizo un llamado a la responsabilidad de los visitantes: “Es fundamental mantener limpio el espacio. Hay cestos de basura disponibles en todo el complejo para depositar los residuos. Debemos cuidar no solo nuestro entorno, sino también el espacio común para que otros puedan disfrutarlo”. De la recorrida también participó el Jefe de Gabinete, Santiago Halle.

Tarifas vigentes para acceder al predio

Derecho de ingreso a partir de los 12 años: $1.500

Empleados municipales: $750

Autos y motovehículos $850

Motorhome, casa rodante (tráiler), colectivo o similares: $4.800

Derecho diario por instalación de carpas

Carpas hasta cuatro personas: $5.900

Carpa más de cuatro personas: $8.800

Derecho diario por estacionamiento: