“De los últimos cinco años, es por lejos, el peor de todos”, reconoció Mariano Werner

El piloto paranaense Mariano Werner hizo un balance de su temporada en el Turismo Carretera y reconoció que no quedó conforme con su performance debido a los abandonos que protagonizó: "De los últimos cinco años, es por lejos, el peor de todos", sostuvo. No pudo completar seis carreras, ganó en Alta Gracia y quedó 8° en la Copa de Oro con 140 puntos.

“Hicimos una temporada regular. Siempre uno espera más, pero paramos mucho y eso no nos dejó ver el potencial real del auto. Cuando funcionamos bien en las carreras de Toay, Córdoba o Viedma, demostramos un buen desarrollo, pero ya tenemos que pensar en el año próximo para corregir eso; van a haber cambios”, contó el entrerriano que sumó tres podios: Alta Gracia (1°), Paraná (3°) y La Plata (2°).

“Yo sé las cosas buenas y las malas que tuvimos a lo largo del año. Por eso hay que corregir y cambiar para tener un buen 2026. Entiendo que el Turismo Carretera, año tras año, se potencia entre los diferentes equipos y las marcas nuevas; eso nos hace elevar la vara a todos”, afirmó Werner que en el campeonato general sumó 310 unidades y quedó en el 11° lugar.

Por último, aseguró que tuvo una de sus peores temporadas dentro del TC: “De los últimos cinco años, es por lejos, el peor de todos. Pero entiendo que muchas veces hay que pasarla para trabajar, y en base a eso, corregir”.

Fuente: Prensa ACTC