Las entrerrianas Paula Pedrozo y Antonella Reding jugarán el SVNS con las “Yaguaretés”

Las entrerrianas Paula Pedrozo y Antonella Reding fueron convocadas para afrontar el SVNS División 3 con Las Yaguaretés, el seleccionado argentino femenino de rugby. Se trata de un nuevo formato del Circuito Mundial de Seven, que contará con ocho equipos y otorgará dos plazas para el SVNS División 2.

Tras el tricampeonato obtenido por la Argentina en el Sudamericano de Lima en 2025, la concordiense y la villaguayense buscarán aportará su experiencia para una prueba de gran importancia para el representativo Albiceleste, ya que para seguir avanzando en el renovado circuito, deberá como mínimo llegar a la final del certamen a disputarse en Dubái entre el 17 y 18 de enero.

Cabe destacar que Argentina formará parte del Grupo B, junto a Colombia Polonia y Samoa. El otro sector (A) estará conformado por República Checa, México, Sudáfrica y Tailandia.

Paula Pedrozo (segunda desde la derecha) sonríe enn una práctica.

Las dos plazas en juego dan boletos para el SVNS 2, que enfrentará a seis seleccionados en tres torneos, otorgando cuatro plazas para las finales del Circuito Mundial. La primera etapa será en Nairobi (14 y 15 de febrero), la segunda en Montevideo (21 y 22 de marzo) y la última en San Pablo (28 y 29 de marzo).

Los cuatro mejores clasificados del SVNS 2, clasificarán al SVNS World Championship, que enfrentará a los mejores 12 seleccionados a lo largo de tres torneos.

Hong Kong – 17 al 19 de abril

Valladolid – 29 al 31 de marzo

Bordeaux – 5 al 7 de junio

Con este nuevo formato, un equipo que arranca el año en el SVNS 3, como es el caso de Las Yaguaretés, si logra ir avanzando etapa a etapa, podrá disputar las finales por el título mundial.

Antonella Reding en acción en pleno entrenamiento.

Las dirigidas por Nahuel García realizarán una Concentración Nacional en Casa Pumas entre el 8 y 10 de enero, para luego dirigirse a los Emiratos Árabes. A continuación, el plantel elegido para representar al país en el SVNS 3:

Virginia Brígido (Córdoba Athletic-Cordobesa); Candela Delgado (Cardenales-Tucumán); Malena Díaz (Universitario de Córdoba-Cordobesa); Cristal Escalante (Las Águilas-Nordeste); Magalí Gervasio (La Plata RC-URBA); Sofía González (CASA de Padua-URBA); Francesca Iacaruso (Ciudad de Buenos Aires-URBA); Milagros Lecuona (Centro Naval-URBA); Azul Medina (Cardenales-Tucumán); Paula Pedrozo (La Salle-URBA); Antonella Reding (Echagüe-Entrerriana); Talía Rodich (Las Águilas-Nordeste); María Taladrid (La Plata RC-URBA).

Fixture de Las Yaguaretés – SVNS 3 – 17 de enero

Argentina - Samoa (03.22) *

Argentina - Polonia (06.38) *

Argentina - Colombia (09.54) *

*Horario argentino.