Luck Ra encabeza la venta de entradas para la Fiesta de la Playa en Concepción del Uruguay

La venta de entradas para una nueva edición de la Fiesta de la Playa continúa activa en Concepción del Uruguay, con una alta demanda por parte del público, especialmente para la jornada del domingo 18 de enero, encabezada por el cantante cordobés Luck Ra. Según se informó oficialmente, el artista lidera el nivel de ventas y el sector principal de plateas se encuentra próximo a agotarse. La comercialización de tickets se desarrolla de manera anticipada a través de la plataforma web 1000tickets.com.ar y en distintos puntos físicos de la ciudad.

La organización del festival detalló que, una vez agotado el sector principal de plateas, se habilitarán progresivamente nuevos sectores para su venta, en función del ritmo de comercialización. En Concepción del Uruguay, los puntos de venta presenciales funcionan todos los días con distintos horarios: de 10 a 14 en la Oficina de Turismo, ubicada en Galarza y Supremo Entrerriano; y de 14 a 20:30 en el Predio Multieventos, en la intersección de Belgrano y Maipú, y en la Costanera Isla del Puerto, en el pórtico de ingreso de la planta baja. Además, continúa habilitada la venta a través de WhatsApp, de lunes a viernes de 9 a 16, mediante el número 351 3248545.

Desde la organización recordaron que los días 31 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026 quedará suspendida la venta presencial de entradas y plateas, por lo que durante esas jornadas solo podrán adquirirse a través del sitio web oficial.

La grilla artística es la siguiente:

Miércoles 14 de enero - Pim Pau y Topa

Preventa 1 (23/12/25 al 05/01/26): $12.000

Preventa 2 (06/01/26 al 13/01/26): $15.000

Día del evento (en el predio): $18.000

Menores de 12 años: $2.500

Plateas Sector A2: $10.000

Jueves 15 de enero - Las Pelotas (sin plateas)

Preventa 1: $16.500

Preventa 2: $20.000

En predio: $24.000

Menores de 12 años: $2.500

Viernes 16 de enero - Damas Gratis

Preventa 1: $16.500

Preventa 2: $20.000

En predio: $24.000

Menores de 12 años: $2.500

Plateas Sector A2: $17.000

Sábado 17 de enero - DJ Alan Gómez y La Joaqui

Preventa 1: $16.500

Preventa 2: $20.000

En predio: $24.000

Menores de 12 años: $2.500

Plateas Sector A2: $17.000

Domingo 18 de enero - Luck Ra

Preventa 1: $20.000

Preventa 2: $24.000

En predio: $27.500

Menores de 12 años: $2.500

Plateas Sector A2: $22.000