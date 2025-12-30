La Municipalidad de Colón avanza en numerosas obras y trabajos

Esta semana, la Municipalidad de Colón lleva a cabo varios frentes simultáneos de obras y trabajos. En Boulevard Sanguinetti, se continúa con el hormigonado en el último tramo del caminador central en todo el nuevo tramo recientemente asfaltado.

En el mismo sector, se avanza también con el tendido de la nueva red de alumbrado LED, trabajos complementarios del Plan Municipal de Pavimentación.

Por otro lado, maquinaria de la comuna realiza tareas de enripiado por varios sectores de la Ciudad, y cuadrillas municipales encaran trabajos de bacheo de asfalto, de hormigón y también de adoquines.

La Municipalidad se encuentra trabajando además en la cuenca Salta, como así también, en las últimas conexiones de la nueva red de agua potable por vereda de Alberdi, donde próximamente comenzará el asfaltado en caliente.

En la zona costera, siguen las mejoras para la temporada del verano 2026, como así también con el refulado de arena en las playas.

Cabe señalar que todos estos trabajos, son ejecutados con maquinaria, personal y recursos propios del aporte de todos los vecinos de Colón.