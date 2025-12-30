Michel criticó que el adelanto financiero de Milei a Frigerio equivale 8 veces al presupuesto en Seguridad

El diputado nacional por el peronismo, Guillermo Michel, calculó el impacto que tendrán los intereses que prevé el Decreto 922/2025 del gobierno nacional que otorgó a la provincia un anticipo financiero de $220.000 mil millones.

“Los intereses que la provincia deberá pagar por el anticipo financiero que el gobierno nacional le otorgó a Frigerio equivalen a 8 veces la ‘inversión histórica’ en seguridad anunciada este año”, aseguró Michel.

En ese sentido, explicó: “Considerando la tasa TAMAR que prevé el artículo 2 del Decreto 922/2025 y la amortización proyectada de 11 meses, la provincia tendrá que pagar $28.636 millones de intereses, el equivalente a 8,2 veces la ‘inversión histórica’ en seguridad que la provincia anunció en septiembre pasado”.