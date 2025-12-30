Habrá cambios en el servicio del tren Paraná–La Picada por Año Nuevo

El 31 de diciembre habrá solo dos recorridos matutinos y el 1° de enero no circularán formaciones.

El servicio ferroviario que conecta Paraná con La Picada registrará una reducción de frecuencias con motivo de las celebraciones de fin de año, según informó Trenes Argentinos a través de un comunicado oficial.

De acuerdo a lo detallado, el miércoles 31 de diciembre circularán únicamente los dos primeros servicios habituales. El primer recorrido de las 4.55 desde Paraná con destino al apeadero Jorge Méndez, mientras que el segundo servicio saldrá a las 7.55 desde la capital entrerriana con destino a Berduc.

Desde la empresa estatal precisaron que, fuera de esas dos frecuencias matutinas, no se prestarán más servicios ferroviarios durante esa jornada, por lo que los usuarios deberán prever alternativas de traslado para el resto del día.

En tanto, el jueves 1° de enero no se brindará ningún servicio en el tramo Paraná–La Picada, en el marco del feriado por el inicio del nuevo año. La suspensión total de las frecuencias responde al esquema especial previsto por Trenes Argentinos para las festividades.

Finalmente, desde la operadora ferroviaria confirmaron que el servicio retomará su funcionamiento normal a partir del viernes 2 de enero, con los horarios y recorridos habituales en el corredor que une Paraná con las localidades intermedias.