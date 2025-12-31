Identificaron a los jóvenes que efectuaron disparos al aire en Navidad, se grabaron y viralizaron los videos

A raíz de la viralización en redes sociales de videos donde se observa a jóvenes efectuando disparos con arma de fuego al aire en fechas navideñas en Paraná, la Policía realizó una investigación por órdenes de las autoridades, y ubicó a los supuestos responsables del hecho imprudente. La Justicia ordenó un allanamiento en el cual se secuestraron elementos de interés para la causa.

Se informó a ANÁLISIS que personal especializado de la División Cibercrimen de la fuerza de seguridad analizó los videos, logrando identificar a los usuarios de las redes que subieron las publicaciones de los responsables de efectuar los disparos. Asimismo, se localizaron las viviendas que estos jóvenes frecuentan y ocupan.

Este martes se llevaron adelante los allanamientos, bajo indicaciones de la Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes en turno, los cuales tuvieron lugar en los barrios Nueva Ciudad y Toma Vieja.

En los procedimientos se secuestró de una moto, teléfonos celulares y otros elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos que fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

Se informó desde la Policía que se continua con la investigación, con el fin de localizar las armas utilizadas por estos jóvenes, como así tambien otras armas de fuego y cartuchería que estén circulando sin la debida autorización legal.

Cabe recordar que, por hechos similares, una nena de 12 años aún pelea por su vida tras recibir un balazo en la cabeza en Villa Sarmiento, Buenos Aires, hecho por el cual no hay detenidos.