Adorni anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad: “Tal como se la conoce dejará de existir”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el cierre de la ANDIS. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como se conoce, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, indicó en la conferencia de prensa de este martes. “Se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”, agregó.

“ANDIS se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”, argumentó.

E indicó que “al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades” y que “se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”.

“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, aseveró.