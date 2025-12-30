La Municipalidad adjudicó la concesión de un AutoMac en la zona de Cinco Esquinas de Paraná

A través de una licitación pública, la Municipalidad de Paraná adjudicó la concesión para la construcción, mantenimiento y explotación comercial de McDonald’s. Se ubicará en la zona conocida como Cinco Esquinas.

Se trata del segundo local de la empresa en Paraná. En este caso, el local de comidas rápidas estará en un inmueble de propiedad municipal ubicado en calle Leandro N. Alem 950, en un un punto estratégico de la ciudad cercano a la Terminal de Ómnibus.

Desde la Comuna argumentaron que “la iniciativa forma parte de una política sostenida de recuperación y puesta en valor de un espacio para que disfrute la comunidad”.

En este caso, el predio donde hoy funciona un depósito de vehículos será transformado en un nuevo espacio de servicios, recreación y esparcimiento, “contribuyendo a mejorar el entorno urbano y dinamizar una de las principales áreas de acceso al centro de la ciudad”, indicaron.

La concesión fue adjudicada a la firma Arcos Dorados Argentina S.A., tras el correspondiente proceso de Licitación Pública Nº 98/2025. El proyecto contempla la construcción y explotación de un restaurante con sistema AutoMac, incorporando una nueva propuesta gastronómica y de servicios para vecinos y visitantes.

En ese sentido, desde la gestión municipal se destacó que esta adjudicación responde a una “decisión estratégica orientada a promover el desarrollo económico local y la generación de empleo”.

Informaron oficialmente que la instalación del nuevo local permitirá crear puestos de trabajo directos e indirectos, con impacto en la economía de la ciudad y oportunidades concretas de inserción laboral.

“Esta política de articulación con el sector privado se enmarca en una visión de ciudad que impulsa inversiones responsables, recupera espacios urbanos y transforma el crecimiento económico en más empleo y mejores oportunidades para los paranaenses”, manifestaron desde la gestión.

La adjudicación establece también el pago de un canon mensual y un derecho de concesión, “garantizando recursos para el Estado municipal y el cumplimiento de las condiciones fijadas en los pliegos correspondientes, en el marco de la normativa vigente”.