Profundo pesar por la muerte del ex director del Hospital Materno Infantil San Roque Víctor Brondi

La provincia despide a Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica. El profesional fue una figura fundamental, no sólo en la historia del Hospital Materno Infantil San Roque, sino también constituyéndose en un referente para toda la provincia de Entre Ríos y el país.

Víctor Brondi, quien se formó como bioquímico en la Universidad Nacional del Litoral, se desempeñó como director del establecimiento de referencia para la patología pediátrica entre 2019 y 2020. Allí, además, fue el estratega y el alma detrás del Programa de Pesquisa Neonatal de Entre Ríos (Programa Juan), un hito que transformó la salud pública provincial.

Este programa de pesquisas metabólicas reconocido a nivel nacional, lleva casi 19 años garantizando el derecho de todos los recién nacidos a ser diagnosticados y tratados a tiempo en caso de que se les detecte fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita o deficiencia de biotinidasa.

Es imposible pensar en Víctor Brondi sin vincularlo al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, institución donde dio sus primeros pasos como técnico de laboratorio en el área de Urgencias, mientras todavía cursaba la carrera de Bioquímica.

En esta institución, además, fue parte y creador del Comité de Infecciones, participó del Comité de Docencia, la Sección Análisis Especiales y su Jefatura, y acompañó la formación de numerosos profesionales, residentes y pasantes. Asimismo, se desempeñó como asesor, coordinador, jefe y director del nosocomio.

Más allá de su solvencia profesional, se lo recordará por su inmensa humanidad. Fue un maestro de la gestión de equipos: desde la generosidad y el respeto, siempre contagió su sentido del humor y despertó admiración genuina.

“Su partida deja un vacío profundo, pero también un legado de compromiso que nos inspira a seguir su ejemplo. Desde el Ministerio de Salud acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor, con la promesa de honrar su memoria”, señaló el Ministerio de Salud provincial en un comunicado.

El Hospital Materno Infantil San Roque, lo despide con pesar

Fuente: Canal Once