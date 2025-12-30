González: “Si algo caracteriza a esta gestión es preocuparnos por el personal y por la sociedad”

El jefe de la policía de Entre Ríos, Claudio González, se refirió a la situación de la institución y al trabajo realizado en el año que termina.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), González analizó la grave realidad social que se vive y sostuvo: “Hay que preguntarse qué hacemos como sociedad, qué hago yo como padre y como funcionario ante esto. En lo diario, en lo cotidiano, en la realidad, en ese chico que anda en la calle solo, que no tiene para comer, que quizás no va a la escuela, que no tiene quién lo contenga... y la verdad que uno trata de transmitir lo que le enseñaron en su familia, no sólo en los valores sino tratando de ayudar. El hombre y la mujer policía son un agente social, es alguien que convive con la realidad, y eso lo hace permeable”.

“Si algo caracteriza a esta gestión es preocuparnos por el personal y por la gente, por la sociedad. Por el personal dándole la comodidad en el trabajo y que eso también se refleje en la labor policial”, definió. En ese marco, mencionó la labor de la Banda de Música de la Policía y de los cadetes que efectuaron un Pesebre Viviente y repartieron golosinas y regalos disfrazados de Papá Noel.

Respecto de la situación de los cadetes de policía, indicó que “los estudiantes nuestros tienen una particularidad que no tienen otros lugares, porque tienen que sujetarse a un régimen y a reglar y condiciones, sino que además tienen alojamiento, comida y el Estado les paga una beca con lo cual hacen aporte, hacen su viaje de estudio, se compran uniformes, y se tiene la consideración de que tengan parte de su dinero para aportar a sus casas”. Especificó que “es un porcentaje del salario del comisario general, hoy está en promedio en un millón de pesos. Es una beca que les da el Estado para que puedan estudiar”.

“Los chicos que ingresan a nuestros institutos vienen de una realidad difícil muchas veces, pero esto los educa, los transforma en hombres de bien. Hay chicos que ingresan y que en sus casas el plato de comida es el mate cocido, y cuando ingresan a la escuela tienen el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Por eso, nunca hay que olvidarse de dónde venimos y hacia dónde vamos, es una manera de construir, eso nos permite crecer y ser más grandes”, refirió.

“La labor que se hace en el combate contra el narcotráfico, el microtráfico, en la prevención, son aportes que la policía hace desde un rol y un compromiso que tiene el Estado, desde la educación, la seguridad y a mí me toca junto con el ministro (Néstor) Roncaglia lo que tiene que ver con la seguridad”, afirmó.

Para cuantificar el trabajo de dos años de gestión, puntualizó que “son 731 días, 17.544 horas y 1.052.640 minutos, es decir que mucho ha pasado, mucha ha transcurrido y mucho se ha trabajado. Si lo magnificamos en cantidad de procedimientos que se hicieron a través de la justicia, en 2024 fueron 5.179 allanamientos, y en el 2025 con 6.705; es decir 11.884 allanamientos, lo que significa que es un allanamiento cada hora. En 2024 fueron 1.052 allanamientos por droga y en 2025 fueron 1.193, un total de 2.245. Esto es un incremento del 13% en la actividad investigativa, es decir que si hablamos de narcomenudeo hubo un allanamiento cada 15 horas”.

Indicó que la cantidad de personal “es la misma que hace dos años porque no hubo creación de cargos” y planteó que “siempre se necesita más presencia policial, pero también de distintas herramientas tecnológicas que no suplantan al policía, pero permiten abarcar distintas estrategias”.

En tal sentido, mencionó como “un hecho histórico que va a ocurrir hoy” que “la Policía de Entre Ríos luego del Congreso Internacional de Ciencia Forense y, a través de una empresa española, recibió un dispositivo tecnológico –que por ser anfitrión se les posibilitó a todas las policías del país- con el cual se va a comenzar con la era de la huella digital en las pericias policiales. Antes las pericias eran de huellas patentadas sobre el asfalto, hoy con esta tecnología se va a poder acceder a las cajas negras de los vehículos. Con esta tecnología más la capacitación, permite que podamos dar mayor respuesta”.

Reconoció que “varias veces” pensó en dejar la policía y explicó: “La institución no es responsable de las cosas, está formada por hombres y muchas veces las acciones de los hombres hacen que uno no se vea reconocido. Siempre se habla que en nuestra institución hay injusticias, pero esas injusticias muchas veces tienen que ver con una toma de decisión. Uno está expuesto a cuestiones de conflictos, de violencia, con la delincuencia, a cuestiones de maltratos, y es fundamental como policías mantener el equilibrio para poder llevar adelante nuestra función y también nuestra vida personal”.

Consultado por la situación salarial del área, González aseveró que “es algo muy puntual, se trabaja a diario y es el compromiso del ministro, del gobernador, y en la medida en que todo vaya mejorando... muchos confundes y critican que se destina al equipamiento y no a lo salarial, pero una cosa no tiene que ver con la otra, si bien van de la mano. Es una necesidad cierta, es algo real, no voy a comparar si estamos mejor o peor que otras policías, pero sí que trabajamos hace unos días en Gualeguay con entrega de viviendas para funcionarios policiales y se trabaja en todos los aspectos para poder llevar un bienestar al personal policial. Trabajamos mucho”.

Por último, en relación con las situaciones conocidas sobre personal infiel con filtraciones de información en causas de narcotráfico, apuntó: “Con el trabajo y en el trabajo no se jode. Hay cosas que no puedo decir porque son materia de investigación, pero esas cuestiones no se permiten ni se van a permitir ni desde el Ministerio –porque lo hablamos cotidianamente con el ministro- ni desde la institución policial; por eso se están haciendo todas las cosas que sean necesarias para llevar claridad a toda la labor policial. En el trabajo y con el trabajo no se jode, porque hay mucha gente que expone su vida en esta labor”.