Dos mujeres murieron al quedar atrapadas en el incendio de una rotisería en Victoria

31 de Diciembre de 2025 - 08:49

Las dos mujeres quedaron atrapadas dentro del local de comidas rápidas. Foto: Gentileza Ahora.com.ar.

Una tragedia de fin de año golpea con fuerza a toda la comunidad de Victoria, donde este martes se produjo un incendio en una rotisería y, como consecuencia, dos mujeres perdieron la vida.

Según se informó a ANÁLISIS, el hecho ocurrió alrededor de las 22.30, en el local de comidas rápidas denominado “Costa Rica”, ubicado en calles Matheu y Camoirano.

El propietario del negocio, Ramón Mansilla, llamó a la Policía al iniciarse el foco ígneo. El fuego se propagó muy rápidamente, lo que no permitió a las dos empleadas salir del lugar a tiempo y cuando llegaron los Bomberos ya era demasiado tarde. Las dos víctimas habían quedado atrapadas y murieron como consecuencia de las llamas y la falta de oxígeno.

Las fallecidas fueron identificadas como Natalia García y Agustina Cabrera, de 20 y 39 años, quienes atendían al público y cocinaban en la rotisería.

En el lugar del hecho intervinieron los Bomberos Voluntarios de Victoria y trabajó el Gabinete de Policía Científica para las diligencias de rigor. Se hizo presente el fiscal en turno para dirigir las actuaciones de la investigación.

