Un joven que viajaba desde Concordia falleció en la Ruta 14

Un joven de 14 años falleció en la mañana de este martes tras un accidente de motocicleta en el kilómetro 435 de la Ruta Nacional 14, a la altura del Puente Curuzú, sobre el arroyo homónimo.

El siniestro se habría registrado cerca de las 6:00 y, según los datos obtenidos preliminarmente, las víctimas se desplazaban desde la ciudad de Concordia con destino a Alvear, Corrientes.

Además, las tareas investigativas sugieren que el menor era quien conduciría la moto y que, por causas que se tratan de establecer, se habría producido un despiste que le habría provocado lesiones mortales en el acto.

Lesiones

Según consignó Diario Río Uruguay, el padre, un hombre de 50 años identificado como Raúl Nazer, sería oriundo de Alvear, pero contaría con domicilio en Colonia Roca, departamento Concordia.

Durante el siniestro, Nazer viajaría como acompañante en la motocicleta y, tras perder el control, debió ser trasladado a un centro asistencial para atender múltiples fracturas. Cerca del mediodía se pudo saber que atravéso una intervención quirúrgica exitosa en el hospital Robinson y permanecería estable.