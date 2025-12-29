Concordia activó su propuesta de verano en la Noche de los Shoppings de Buenos Aires

En su primera participación en la Noche de los Shoppings de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Concordia logró una presencia destacada, presentando su propuesta de verano con una fuerte impronta experiencial ante miles de personas que recorrieron el DOT Shopping durante una jornada de alta convocatoria.

La acción permitió conectar al público con la identidad turística de Concordia a través de información, experiencias y un vínculo directo con su oferta. Bajo el concepto “Concordia en tus sentidos”, el destino desplegó una invitación a vivir el río, la naturaleza, la cultura, la gastronomía y el bienestar de forma auténtica.

Durante el evento se entregaron vouchers con beneficios exclusivos para la temporada de verano, que incluyeron descuentos en alojamientos, accesos a termas, entradas al Carnaval de Concordia y propuestas enoturísticas, generando un estímulo concreto para planificar una próxima visita.

La experiencia se completó con una degustación de sabores regionales, una acción clave para captar la atención del público porteño y reforzar el posicionamiento de Concordia como un destino que se vive desde lo sensorial, poniendo en valor su identidad citrícola y los productos locales.

Entre los atractivos destacados, el Carnaval de Concordia ocupó un lugar central en la promoción, anticipando una nueva edición que comenzará el 24 de enero y se desarrollará durante seis noches en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio. A esta agenda se suma la tradicional Maratón Internacional de Reyes, que se correrá el 10 de enero y convoca a miles de atletas y visitantes, consolidando a Concordia como uno de los destinos con eventos más convocantes del verano en la región.

Esta participación se enmarca en la estrategia de promoción turística que Concordia impulsa de manera sostenida para fortalecer su presencia en mercados estratégicos, en el marco del trabajo conjunto definido en el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR). En este contexto, la conectividad aérea a través del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui se consolida como un factor clave para facilitar el acceso al destino y potenciar la llegada de visitantes durante la temporada de verano, reafirmando una visión compartida de desarrollo turístico sostenible entre el sector público y privado.