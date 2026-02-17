Entre Ríos acompañó una propuesta que celebra la identidad del norte argentino. El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Moulia, participó de la muestra “Ceremonias en Carnaval”, de la artista jujeña Carolina Franco, que se presenta en el Museo Benito Quinquela Martín.

La exposición propone un acercamiento al carnaval andino como un rito vivo y contemporáneo, a través de una serie de fotografías de gran formato y una puesta inmersiva que invita a experimentar el Carnaval de la Quebrada desde el cuerpo, el territorio y la celebración compartida.

Durante la jornada, Moulia recorrió la muestra y destacó la importancia de estos espacios de encuentro cultural entre provincias: “Este tipo de propuestas fortalecen el diálogo federal y permiten que las identidades regionales encuentren en Buenos Aires un espacio de visibilidad y proyección”, señaló.

La actividad formó parte de la agenda cultural que impulsa el intercambio entre provincias, promoviendo el arte como puente de integración, identidad y desarrollo.

La muestra podrá visitarse hasta el 1° de marzo en el Museo Benito Quinquela Martín, ubicado en Av. Don Pedro de Mendoza 1835 – CABA.