Por un principio de incendio en un ascensor, evacuaron un edificio de calle La Paz de Paraná

Momentos de tensión se vivieron en un edificio céntrico de Paraná, cuando un llamado de emergencia alertó sobre un foco ígneo en un ascensor. Tres unidades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios se desplazaron rápidamente hacia un inmueble ubicado en calle La Paz, entre Salta y San Juan donde se constató que el incidente se desarrollaba en el noveno piso.

Al llegar, los bomberos confirmaron que el principio de incendio se localizaba en el interior de un ascensor. Ante el riesgo de propagación, el personal actuó de manera inmediata para lograr un ingresar de manera segura al ascensor y sofocar las llamas, evitando que el fuego afectara el resto de la planta.

Como parte del operativo de seguridad y de acuerdo a los protocolos vigentes, se procedió a la evacuación total del edificio. Asimismo, se realizó el corte preventivo del suministro eléctrico para garantizar la integridad de los residentes y de los equipos que trabajaban en el área afectada, detalló Ahora.

Durante las tareas de auxilio, los servicios de emergencia debieron asistir a una persona mayor que presentó síntomas de asfixia por inhalación de humo. Debido a su cuadro, fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín para una evaluación médica más exhaustiva.

En el operativo trabajaron de manera articulada Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores, personal policial del 911 y efectivos de la comisaría jurisdiccional. Una vez controlada la situación y extinguido el foco ígneo, se aseguraron las instalaciones y se restableció la normalidad en la zona.