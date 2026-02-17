Copa Argentina: Aldosivi goleó a San Miguel y se metió en 16avos de final

Aldosivi de Mar del Plata se impuso por 3 a 0 ante San Miguel este martes en el estadio Norberto Tito Tomaghello y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, donde espera por el ganador de River-Ciudad de Bolívar.

El encuentro comenzó con el Tiburón asumiendo el protagonismo, controlando el balón y lastimando principalmente por la banda derecha con las trepadas de Guillermo Enrique. La apertura del marcador llegó tras un fallido despeje de Rentería —de flojo desempeño— que Novillo no desaprovechó para poner el 1-0.

En el complemento, cuando San Miguel más apretaba y generaba peligro —incluyendo un cabezazo de Juárez en el poste—, Aldosivi dio el golpe de gracia. En una contra letal, Tomás Fernández le ganó el duelo a Rentería y definió el pleito. Sobre el final, con un rival jugado en ataque, el ingresado Alan Sosa decoró el resultado tras otra veloz corrida de Fernández.

Con este 3-0, Aldosivi rompe el maleficio del 2026 (aun no ganó en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol) y se mete en la siguiente instancia nacional, donde aguarda por el desenlace del cruce entre River Plate y Ciudad Bolívar.