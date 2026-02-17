Básquet: Argentina tiene los preseleccionados para la segunda ventana clasificatoria

La selección argentina masculina de básquetbol tiene los 24 preseleccionados por el entrenador Pablo Prigioni rumbo a la segunda ventana de Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo Qatar 2027. Los partidos serán el viernes 27 de febrero ante Uruguay y el lunes 2 de marzo ante Panamá, ambos en el Estadio Obras Sanitarias.

Cabe destacar que estos 24 jugadores son los potencialmente convocables para la ventana, y de esta lista surgirá la nómina final de aquellos que comenzarán con los entrenamientos a partir del sábado 21 de febrero en la medida que queden liberados de los compromisos con sus clubes.

Los 24 jugadores preseleccionados





Para esta ventana, Pablo Prigioni estará acompañado por el staff técnico completo que participó de las últimas ventanas y AmeriCup 2025: Herman Mandole, Nicolás Casalánguida, Guido Fabbris, Pablo Favarel y Pablo Albertinazzi.

Argentina comenzó los Clasificatorios FIBA en la ventana del mes de noviembre pasado, con dos victorias ante Cuba: 80 a 68 en La Habana y 105 a 49 en Buenos Aires. De esta manera, es líder del Grupo D con 2 victorias y una diferencia de puntos de +68. Uruguay también ganó sus dos compromisos ante Panamá aunque su diferencia es +35.