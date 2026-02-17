Discurso: Frigerio insistirá con la necesidad de la reforma previsional y la crítica situación de la provincia

El gobernador Rogelio Frigerio anunciará este miércoles a las 11 diversas medidas en lo que será su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias, que se realizará en el Centro de Convenciones de la capital entrerriana. Fuentes oficiales indicaron que, además de realizar un pormenorizado repaso del año que pasó, el mandatario insistirá con que no hay que seguir postergando las reformas a la ley de Caja de Jubilaciones en la provincia y hará anuncios en torno a seguridad, educación y salud (lo que incluirá la realidad de la obra social entrerriana). Por primera vez en su discurso en la Legislatura, no hablará de "herencia recibida" sino de la crítica realidad que se vive. Pudo saberse que el gobernador no haría mención alguna a la necesidad de reformar la Constitución de Entre Ríos, que era un tema que venían tratando de instalar algunos de sus principales funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.

Por primera vez desde la reforma de la Constitución Provincial en 2008, la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura de Entre Ríos no se realizará el 15 de febrero. Este año, la fecha establecida en la Carta Magna para el inicio del período legislativo coincidió con el domingo 15, con evidente superposición con el feriado largo de Carnaval. Ante este panorama, desde finales de enero y principio de febrero se decidió aplazar la ceremonia para evitar que el acto institucional se diluyera en medio de la festividad.

De esta manera, la fecha originalmente prevista para el 15 se reprograma para el día hábil inmediato, asegurando así que el acto institucional reciba la relevancia que requiere en un contexto de especial trascendencia política para la provincia.

Sesiones preparatorias sin modificaciones

El cambio de fecha para la apertura formal de las sesiones ordinarias no alteró las sesiones preparatorias, que se realizaron como estaba previsto. El miércoles 11 de febrero, ambas Cámaras celebraron las sesiones de organización.

No es secreto para nadie en el gabinete del gobernador Rogelio Frigerio, que desde hace un buen tiempo viene elaborando -con un selecto grupo de colaboradores- la letra chica y el mensaje grande del discurso con el cual este miércoles inaugurará el 147 período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de Entre Ríos. Según supo ANALISIS, Frigerio insistirá en su discurso con que no se puede seguir postergando el debate de la reforma previsional en la Caja de Jubilaciones de la provincia y que por ende se debe "trabajar en modernizar el sistema para hacerlo más justo y sobre todo sustentable en el tiempo", según reveló una fuente oficial. De hecho, Gustavo Bordet también hizo anuncios parecidos en su última gestión, pero nunca pudo arrancar el debate a fondo con los cambios en la caja previsional.

Frigerio no hablará esta vez de "herencia recibida" -como lo hiciera en sus anteriores discursos ante la Legislatura- y repasará los logros que se alcanzaron en estos dos años. Remarcará lo atinente a obras públicas previstas, el equilibrio en las cuentas y la necesidad de mantener niveles de inversión en educación, salud y seguridad. No se descarta que en materia de salud hable, además de los avances en los hospitales, sobre la realidad de la obra social, más aún después del informe del síndico opositor Giampaolo, que tantos coletazos políticos trajo. Pudo saberse que el mencionado informe ya tiene estado parlamentario. Eso quiere decir que además de ser analizado por la Legislatura, es un documento del que pueden surgir responsabilidades administrativas y penales.

Educación es otro tema clave y donde se esperan anuncios directos, más allá de lo que pueda contar el gobernador en torno a los avances que pudieron existir en escuelas de la provincia, a escasos días para el inicio de clases 2026. Hay que recordar que Carlos Cuenca asumió la presidencia del Consejo General de Educación (CGE) a principio de diciembre de 2025, pero su pliego todavía no fue elevado al Senado para su aprobación, secundado por el sociólogo Jorge Kerz, de fecundo pasado peronista.

Un tema importante que también reflejará Frigerio es la necesidad de valorar que Entre Ríos tiene la tarifa eléctrica más baja en relación a la Región Centro. Este tema no es menor si se lo vincula con las inversiones y el desarrollo.

Con respecto a la relación con la Justicia -un Poder clave en la Provincia- habrá que ver cómo analiza que se haya reactivado los reclamos salariales a tal punto que, prácticamente, hacen paro todos los viernes desde que concluyó la Feria de Verano.

Además, Frigerio -de naturaleza economista- desarrollará de manera permanente en su discurso las referencias a la recaudación, el acceso al crédito, el desarrollo, el cuidado a las economías regionales y la necesidad de fortalecer el frente exportador. Y todo eso en un escenario donde las oportunidades de inversión se presentan en un contexto de avances significativos a nivel Mercosur y Unión Europea y la integración comercial con países significativos como Estados Unidos, por citar un ejemplo.

En cuanto a obligaciones se espera un mensaje claro en materia salarial tanto para trabajadores activos como pasivos; pero también los vencimientos de deuda, los llamados reperfilamientos que tienen aval legislativo.

En materia de obras públicas se espera una clara orientación. Porque se sabe que en Entre Ríos no hay sector privado que la pueda impulsar y que todas necesitan del acompañamiento financiero del Estado, especialmente del nacional. Sin inversión estatal no hay obras públicas y habrá que ver cómo le gobernador logra tranquilizar a la sociedad y al mismo tiempo no inquietar a su socio político electoral del gobierno nacional.