Cuatro Empanadas celebra seis años de stand up con una función especial en el Almacén de los 33

El grupo de comedia Cuatro Empanadas celebrará sus seis años de trayectoria con una función especial de stand up, música e improvisación el viernes 20 de diciembre, a las 21, en el Almacén de los 33, en la intersección de Bavio y Courreges. La propuesta tiene como finalidad conmemorar el recorrido del colectivo humorístico, reunir a referentes de la escena local y generar un espacio de encuentro con el público que acompañó al grupo desde sus inicios.

La celebración contará con la participación de artistas invitados. A lo largo de la noche se sucederán distintos momentos de stand up, intervenciones musicales y pasajes de improvisación. Entre los invitados especiales se encuentran Jorge Martínez, Ariel Bertellotti, Belisario Ruiz y Juanchi Ottado. Además, formarán parte de la velada Ale Haimovich, Meme Varietal y Gaby Reisenauer.

Cuatro Empanadas es un proyecto colectivo dentro del circuito de stand up, que sostiene una presencia constante en escenarios de la ciudad. El aniversario busca celebrar ese camino recorrido y renovar el contacto con quienes siguen la propuesta desde hace tiempo.

La velada estará acompañada por bebidas y comidas que el servicio de la cantina del lugar ofrecerá.

La propuesta se desarrollará bajo la modalidad de entrada a la gorra, con reservas previas a través del teléfono 343 5117292.