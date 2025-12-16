Se estancó el precio por litro que reciben los tamberos y preocupa al sector

La Secretaría de Agricultura informó que en noviembre el precio promedio del litro de leche que cobran los productores fue de 475 pesos, el mismo que en los últimos dos meses.

El poder de compra de la leche se viene achicando en términos reales por el aumento de diferentes costos, entre ellos los de los granos y todos los otros que hacen a la actividad tambera, que en su mayoría están dolarizados.

La situación también se refleja cuando se mira el precio en dólares. El valor ronda los 33 centavos por litro y lleva aproximadamente un año de caída sostenida medido en moneda estadounidense. Es decir, no solo no acompaña la inflación local, sino que además retrocede frente al tipo de cambio, configurando un doble deterioro para el ingreso del tambo, publicó Bichos de Campo.

Hasta hace no mucho tiempo, este freno en el precio no generaba una alarma inmediata. La razón era simple: los costos también venían contenidos.

Las relaciones de precios entre la leche y los principales insumos eran favorables, especialmente en el caso del maíz. Hubo momentos en los que con un litro de leche se podían comprar cerca de 2,5 kilos de grano, una relación históricamente muy buena que compensaba el atraso del precio.

Hoy, con un litro de leche se compran alrededor de 1,7 kilos de maíz, y la tendencia muestra un empeoramiento adicional. En definitiva, el poder de compra de la leche respecto del cereal desmejoró casi 30%. Esto implica que el productor necesita cada vez más litros para cubrir el mismo nivel de alimentación, lo que presiona directamente sobre los márgenes.

En promedio, la rentabilidad del tambo todavía se mantiene levemente en terreno positivo, pero con fuertes diferencias internas. Los establecimientos más eficientes, de mayor escala y productividad, logran sostener números apenas favorables. En cambio, muchos tambos medianos y chicos ya están operando con resultados negativos, especialmente aquellos con costos más elevados o menor eficiencia productiva.

En medio, nadie ha discutido en esta gestión un problema de fondo: que la leche se sigue entregando a las usinas sin conocer el valor que el productor va a recibir recién al mes siguiente.

Desde el punto de vista productivo, el año fue muy bueno. La Argentina cerraría con alrededor de 11.600 millones de litros de leche, un 9,5% más que el año anterior. El destino de esa mayor producción se repartió entre el mercado interno y la exportación, con una participación creciente de esta última.

Este aumento de la oferta es una de las causas del freno en el precio de la leche. Las otras tienen que ver con el deterioro del poder de compra del consumo interno que se enfoca en los productos más baratos, es decir, los de menos valor agregado, como la leche.

Además hay complicaciones por el lado de la exportación ya que bajó el precio internacional y al mismo tiempo el dólar no se mueve de los 1450 pesos.

La exportación también perdió impulso en precios. Aunque el volumen exportado creció y podría cerrar el año con cerca del 26% de la producción total destinada al exterior, los valores internacionales cayeron alrededor de un 20%. A eso se sumó un tipo de cambio menos favorable que el de meses anteriores, lo que redujo el ingreso promedio por tonelada exportada.

De cara a lo que viene, el arranque del próximo año se perfila con una inercia productiva todavía positiva. Aun entrando en el período estacional de menor producción, los niveles seguirían siendo altos, con un crecimiento proyectado de entre 3% y 5%. El desafío central será si el negocio logra recomponer precios relativos y mejorar las condiciones de rentabilidad, tanto para el productor como para la industria, en un contexto donde el volumen ya no parece ser el principal problema.