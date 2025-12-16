Primera Nacional: Patronato tiene en la mira a un delantero

Enzo Luna aparece en la mira de los dirigentes de Patronato para reforzar la delantera.

Tras cerrar dos incorporaciones en los primeros días de la pretemporada, Patronato busca fichar a Enzo Luna para reforzar su plantel de cara a la próxima temporada. El equipo que conduce Rubén Darío Forestello continúa activo en el mercado de pases donde ya sumó a Agustín Araujo y Franco Meritello, ambos en condición de libres.

El mediocampista Araujo, proveniente de Chacarita, fue el primero en sellar su vínculo con el Rojinegro, mientras que el defensor central Meritello firmó días atrás luego de su paso por Ferro Carril Oeste.

Con esas incorporaciones aseguradas, la dirigencia Rojinegra comenzó a explorar nuevas alternativas para potenciar el frente ofensivo, uno de los pedidos del entrenador para completar el armado del plantel.

En ese contexto, Patronato busca fichar a Enzo Luna, delantero de 23 años que pertenece a Huracán y viene de jugar en Los Andes en la pasada temporada. Desde la entidad entrerriana se contactaron con sus pares del Globo para conocer las condiciones de un posible préstamo, teniendo en cuenta que el futbolista no estaría en los planes del entrenador Diego Martínez.

Luna, nacido en la ciudad Colón, podría tener vía libre para continuar su carrera en otro club. Su contrato con Huracán se extiende hasta diciembre del próximo año, por lo que cualquier salida deberá resolverse en acuerdo entre las partes.

El atacante mide 1,80 metros y acumula experiencia en la categoría, donde disputó las últimas dos temporadas. En 2024 defendió la camiseta de Estudiantes de Caseros, con 33 partidos jugados, mientras que en 2025 sumó siete encuentros con Los Andes.