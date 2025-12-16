Citan a indagatoria a tres ex delegados uruguayenses en la CARU por presunto desfalco varias veces millonario

Por disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del juez federal subrogante Hernán Viri, fueron citados a declaración indagatoria varios de los imputados en el expediente “CARU Comisión Administradora del Río Uruguay y otros s/ a determinar – Denunciante: Hartwig Carlos Jaime”, iniciado a partir de una denuncia presentada en julio de 2019.

Entre los convocados figura Pieter Jan de Nul, propietario y representante legal de la empresa Jan de Nul, histórica adjudicataria de las tareas de dragado, junto a exintegrantes argentinos de la CARU, entre ellos Jorge Diego Satto, Juan Enrique Ruiz Orrico y Mauro Héctor Vazón.

El caso de Vazón y Satto adquiere una relevancia institucional singular: además de haber sido miembros de la CARU durante el período investigado, actualmente Vazón es el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y Satto es el secretario de Turismo de la provincia, cargos para el cual fueron designados por el gobernador Rogelio Frigerio.

Por su parte, Ruiz Orrico, electo diputado provincial en 2023, está imputado por la muerte de cuatro jóvenes en un accidente vial, cuyo juicio oral se realizará entre el 18 y el 27 de febrero de 2026.

La denuncia sostiene que las obras de dragado del río Uruguay se habrían ejecutado bajo contratos con sobreprecios, generando un perjuicio económico estimado en unos 20 millones de dólares, comprometiendo tanto a la empresa concesionaria como a funcionarios que integraban el organismo binacional responsable del control.

Según las notificaciones oficiales, las audiencias de indagatoria fueron fijadas -en algunos casos- de manera remota mediante el sistema Google Meet. Asimismo, se instruyó a la Gendarmería Nacional a realizar las notificaciones personales, verificar domicilios y acreditar fehacientemente la identidad de los imputados.

A más de cinco años de la denuncia original, la causa vuelve a cobrar dimensión pública no solo por el monto del presunto desfalco, sino también porque alcanza a funcionarios que hoy ejercen poder político y control institucional.

La causa penal, iniciada en julio de 2019, en el juzgado Federal N° 1 a cargo en ese entonces de Pablo Andrés Seró, había quedado frenada, sin avances, hasta esta nueva resolución tomada por el juez Federal Hernán Viri, por la cual ahora deberán designar abogados y presentarse para declaración indagatoria Pieter Jan deNull (CEO de la firma Jan De Nul), Jorge Satto, Juan Ruiz Orrico y Mauro Vazón.

Las audiencias serán entre diciembre de este año y marzo del 2026.

Fuente: El Entre Ríos en base a Diario Junio.