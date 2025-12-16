Fútbol: en Gimnasia volverán a la carga por Milton Casco y “Nacho” Fernández

El entrerriano Milton Casco aparece nuevamente en el radar de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Gimnasia y Esgrima La Plata logró este lunes asegurar la continuidad de Fernando Zaniratto como entrenador de su primer equipo después de una serie de charlas en la que llegó a un acuerdo para pasar de interino a principal.

El técnico fue el artífice de un increíble cambio de cara del Lobo en el tramo final de 2025, tomando las riendas del equipo tras la salida de Alejandro Orfila.

En el Torneo Clausura, arrancó contra Estudiantes y perdió, pero después encadenó resonantes triunfos frente a River, Vélez, Platense, Unión en octavos y Barracas Central en cuartos, para sucumbir nuevamente ante el Pincha sin poder acceder a la final.

En febrero, el DT de 44 años había sido interino tras la salida de Marcelo Méndez, arrancando con derrota con Independiente, pero venciendo a Deportivo Español por la Copa Argentina y Godoy Cruz en el Apertura.

Zaniratto conservará en su etapa de entrenador a su equipo de trabajo y podrá por fin manejar un mercado de pases de cara a su desafío hasta finales de 2026. La apuesta inicial es la repatriación de Nacho Fernández, con quien preparan la segunda reunión para esta semana mientras pulen con él un contrato por dos años, a sabiendas de que resta mejorar la parte económica.

Otro saliente de River ex tripero por el que irán con todo es el entrerriano Milton Casco, una vez cerrado el caso de Fernández. Gimnasia pretende arrancar 2026 con nombres fuertes y el primer paso, con Zaniratto, ya lo tiene dado.