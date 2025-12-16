Hospitalizaron a un joven motociclista que chocó contra un auto en Colón y sufrió graves lesiones

Hospitalizaron a un motociclista en la ciudad de Colón tras sufrir un siniestro vial en la noche de este lunes. Alrededor de las 21, el personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón intervino en el hecho que ocurrió sobre ruta provincial N° 130, al kilómetro 2,5 de Colón.

Por razones que se tratan de establecer, una motocicleta Corven Energy 110 cc., conducida por un joven de 31 años, que circulaba en sentido norte a sur, colisionó con un automóvil Volkswagen Gol, guiado por un hombre de 41 años, quien lo hacía en sentido contrario por la misma arteria.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto debió ser trasladado en ambulancia al nosocomio local, donde luego de ser examinado por los profesionales intervinientes, se dictaminó que presentaba lesiones de carácter graves, consistentes en fractura de rótula derecha, fractura de fémur derecho, luxación de hombro izquierdo y escoriaciones varias.

Fuente: Ahora.com