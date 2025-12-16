Cine y música en vivo para el cierre de la programación anual de Relámpago Verde

El ciclo cinematográfico Relámpago Verde despedirá su programación anual este jueves 18, a las 21, con una función especial en Casa Boulevard, Sala Metamorfosis, ubicada en Ituzaingó 80 de la ciudad de Paraná. La propuesta consiste en la proyección de tres cortometrajes dirigidos por reconocidos realizadores internacionales, acompañados por un cierre musical en vivo, y con el fin de cerrar el año cinéfilo del espacio cultural.

La función incluirá la exhibición de Espejito, espejito, dirigida por Martin Scorsese en 1986; La fonda, realizada por Ettore Scola en 1977; y Sorpresa navideña, de Robert Zemeckis, estrenada en 1989. Se trata de una selección de cortos que atraviesan distintos registros narrativos, entre la comedia, el terror y el suspenso. Desde la organización señalaron que la elección de estas piezas propone una reflexión sobre los contrastes que forman parte de la experiencia humana. "¿De qué otra cosa está hecha la vida, sino de miedos y risas?", se preguntaron como consigna disparadora para la temática de la función.

Relámpago Verde es un ciclo que se desarrolla en Casa Boulevard y que a lo largo del año llevó adelante una programación orientada a la difusión de propuestas cinematográficas no convencionales.

Al finalizar la proyección de los cortometrajes, la noche continuará con la presentación en vivo de Pucha!, un dúo integrado por Giovana Fitipaldi y Lara Pedrón.

La actividad se realizará en Casa Boulevard, un espacio que funciona como sala teatral y cinematográfica y que se sostiene gracias al trabajo autogestivo y al acompañamiento de instituciones culturales.

La entrada general tendrá un valor de $2.000.