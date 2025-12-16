Máxima Duportal y el subcampeonato mundial con Las Leoncitas: “Vivirlo es increíble”

Las Leoncitas, la selección juvenil de hockey sobre césped, estuvo muy cerca de ganar el Mundial juvenil que se jugó en Chile hasta hace algunos días nada más. El representativo Albiceleste perdió 2 a 1 la final con Países Bajos y se quedó con la medalla de plata. A pesar de la derrota, la campaña de las chicas Argentimas fue muy buena.

Entre las protagonistas estuvo la paranaense Máxima Duportal, actual jugadora de River Plate y surgida de Talleres de Paraná. La ex CAT contó que “estábamos muy convencidas de que de que podíamos ganar la final. Lamentablemente no se nos dio, pero realmente el equipo dejó todo, hubo mucha entrega. Estamos contentas a pesar de no haber alcanzado el primer puesto”.

La jugadora entrerriana repasó el camino del seleccionado en el certamen, marcado por partidos exigentes y triunfos clave que forjaron el carácter del equipo. “Contra Zimbabue, ganamos; después, con Bélgica empatamos, fue un partido duro; luego Gales, que también pudimos ganarlo; el pase a cuartos contra Alemania que fue durísimo; y China que también por suerte pudimos ganarlo 3 a 0”.

Para el final, Duportal manifestó en declaraciones a Canal 11: “Ojalá haya muchas más que puedan vivirlo porque es algo increíble, realmente increíble”.

Y deseó: “La idea es siempre ir por más, seguir entrenando y esforzándome para ver si algún día podemos salir campeonas mundiales”.