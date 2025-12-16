La Jam de Racing cierra el año con una edición especial junto a la Santa Fe Jazz Ensamble Junior

La Jam de Racing realizará su última edición de 2025 este jueves 19 de diciembre, a partir de las 23, en el espacio ubicado en la esquina de Villaguay y Perón, con una propuesta musical abierta y autogestionada que contará con la participación especial de la Santa Fe Jazz Ensamble Junior. La actividad es organizada por la comunidad cultural Jam de Racing y tiene como objetivo despedir el año y sostener el funcionamiento del espacio cultural.

La fecha tendrá como eje la presentación de la Big Band Junior de la Santa Fe Jazz Ensamble, conocida como Ensamblín Santa Fe, una formación con más de 20 años de trayectoria en el ámbito de la música popular y el jazz. La orquesta está integrada por jóvenes músicas y músicos de Santa Fe, Paraná y localidades cercanas, y se caracteriza por un repertorio que recorre el swing, el groove y otros estilos vinculados al jazz y sus cruces contemporáneos. La dirección artística estará a cargo de Rubén Carughi, Cacho Hussein y Bruno Drosado, referentes del proyecto y de la escena jazzística regional.

Desde la organización informaron que, a diferencia de otras ediciones, esta jam comenzará más tarde de lo habitual. Las puertas del espacio se abrirán a las 22, con el objetivo de permitir que el público pueda participar de otras propuestas culturales de la ciudad durante la misma jornada y luego sumarse al cierre del año de la Jam de Racing.

La Jam de Racing es una iniciativa sostenienda de manera colectiva, con el aporte de quienes asisten, difunden, tocan y acompañan el proyecto. En ese sentido, la organización remarcó que la actividad se sostiene a partir de la contribución voluntaria del público en la entrada, con un monto sugerido equivalente a aproximadamente la mitad de una entrada convencional. Ese aporte permite cubrir los costos técnicos, artísticos y logísticos del evento, y garantizar la continuidad del espacio cultural.

Además, quienes colaboren con la contribución en puerta participarán de sorteos de bebidas que se realizarán durante la noche.